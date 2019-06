vor 17 Min.

Gefühlte 50 Grad auf dem Dach - Profis geben Tipps gegen die Hitze

Jörg Hörmann (links) und seine Kollegen arbeiten auch bei diesem Wetter nicht weniger als sonst. Die Dachdecker trinken rund sieben Liter Wasser jeden Tag. Bereits in der Früh um 6.30 Uhr fangen sie an, um dem Tageshöhepunkt der Hitze am Nachmittag zu entgehen.

Die Hitze macht gerade vielen zu schaffen. In manchen Berufen kommt man ihr schlecht aus. Was machen die Hitze-Profis um sich kühl zu halten?

Von Julian Kraus

Daniela Teich steht vor dem Grill und fächert sich mit einem Pappteller frische Luft zu. Das hat seinen guten Grund: In dem Wagen mit der Hähnchenbraterei vor dem Obi-Baumarkt in Stadtbergen schlägt einem die Hitze bereits vor der Theke deutlich entgegen. Daniela Teich kämpft also nicht wie alle anderen Menschen mit der sommerlichen Hitze, sondern hat dazu auch noch einen besonders „heißen“ Job.

Der Grill heizt die Verkäuferin der knusprigen Hähnchen von hinten an. Möglichkeiten, die andere zum Beispiel im Büro haben, wie eine Lüftung oder eine Klimaanlage, sind hier natürlich außen vor. „Das einzige, was ich machen kann, ist viel zu trinken und ab und zu draußen im Schatten zu sitzen“, sagt sie. Auch Ali Arslan, der in Meitingen gebratene Hähnchen verkauft, kann Daniela Teich verstehen. „Es ist hier drin doppelt so heiß wie draußen“, meint er.

Früh anfangen und früh aufhören

Es gibt noch andere Berufstätige, die den hohen Temperaturen stark ausgesetzt sind. Dachdecker, die in der prallen Sonne auf dem Dach rumklettern, versuchen die Arbeitszeiten anzupassen, wie Jörg Hörmann von Holzbau Hörmann aus Zusmarshausen erklärt: „Das einzige, was hilft, ist möglichst früh anzufangen und spätestens um 14 Uhr aufzuhören, um der Hitze am Nachmittag zu entgehen“. Die Dachdecker treten im Sommer aber keinesfalls kürzer. Acht Stunden wird von ihm und seinen Kollegen unter der sengenden Sonne gearbeitet und zehn Flaschen Wasser trinkt jeder bei „gefühlt 50 Grad“.

Wer wird hier gebraten? Ali Arslan in seinem Wagen in Meitingen. Die heißen Hähnchen verdoppeln für ihn die Temperatur im Vergleich zu draußen. Bild: Marcus Merk

Aber nicht nur Menschen beeinflusst die Hitze, sondern auch Pflanzen. Viel darüber erzählen kann der Gärtnermeister Manfred Reuß aus Neusäß-Westheim. Er und seine Mitarbeiter müssen einiges beachten. „Bei so einer Hitze muss man öfters gießen.“ Der Gießaufwand sei um 50 Prozent höher als sonst. Am Abend sollte man so spät wie möglich gießen, um den Pflanzen zu ermöglichen, über eine lange Zeit Wasser aufzunehmen. Tagsüber würde es verdunsten. Reuß noch einen Tipp für alle Gartenbesitzer: „Genügend Lüftung und Schattierung helfen, ebenso wie ein Wasserspeicher oder Untersetzer.“

Eisdielen hoffen auf mehr Umsatz

Es gibt natürlich auch Branchen, die von der Hitze profitieren. Insbesondere Eisdielen können auf mehr Umsatz hoffen, weil sich die Kunden mit einer Kugel Erfrischung erhoffen. Sebastiano Maesano vom Eiscafé La Gelateria aus Dinkelscherben produziert zwar nicht mehr Eis als sonst, aber mit einer erhöhten Nachfrage nach kühlen Getränken rechnet er schon. „Die Leute gehen ins Schwimmbad und kommen danach, so um 17 Uhr“. Dann gibt es für ihn die Möglichkeit seine Kundschaft mit Eis oder kalten Getränken abzukühlen.

In dem Eiscafé La Gelateria in Dinkelscherben gibt es 16 Eissorten. Cookies und Einhorn sind am beliebtesten. Bild: Marcus Merk

Hitze auch beim Schulsport

Auch alle die sich sportlich betätigen, müssen Wege finden, der Hitze auszuweichen. Schulen stellen dafür schon einmal den Zeitplan um. Sportunterricht findet an der Grundschule Adelsried ab 11 Uhr nur noch in der Halle statt. Auf dem Sportplatz wird es dann zu heiß. Dort wird aber auch darauf geachtet, dass die Belastung für die Schüler nicht zu groß ist und Mützen und Getränke Abhilfe schaffen, erklärt Silvie Rösner, die Sportbeauftragte der Grundschule.

Den Softballspielern aus Hammel machen die hohen Temperaturen nur wenige Probleme. „Wir machen eigentlich keinen großen Unterschied. Aber alle Sportler sollen beim Training ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen und selbst entscheiden, wann es für sie zu anstrengend wird“, sagt Softballspieler Thomas Hagest.

