00:33 Uhr

Gegen Widerstände gewonnen

Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule würdigt erfolgreiche Absolventen. Diese sagen Dank für die Förderung

Von Diana Zapf-Deniz

Auf den Fähnchen standen Worte wie neue Umgebung, Dankeschön, Neugier, Freiheit, #Neuanfang und Glückwunsch. Es waren Worte, die zum Leben nach der Schule passen. Bei der Abschlussfeier verabschiedete die Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen. 150 Absolventen.

Den Auftakt machte die Schulband mit „Shotgun“, wobei Maximilian Ammer mit Gesangspartnerin Roberta Malizia für Powerstimmung sorgte. Fahnen mit allen Namen der Absolventen schmückten den Raum. Rektorin Sigrid Puschner betonte in ihrer kurzen, einprägsamen Rede, es gebe viele Arten, Tschüss zu sagen. Sie erinnerte an die Namenspatronin Anna Pröll, die bekannt für ihren Widerstand war. Dabei zählte sie eine Reihe von Situationen der letzten Jahre auf, in denen die Absolventen Widerstand leisteten, wie gegen die Unlust, noch vier Schulstunden nachmittags abzuleisten oder gegen die Versuchung, doch nicht auf eine Probe zu lernen, gegen die Versuchung des Smartphones. Puschner freut sich, dass 95 Prozent den qualifizierten Abschluss erreicht haben. Sie lobte Lehrer wie Eltern für ihre Courage und ihre harte Arbeit.

Bürgermeister Michael Wörle gratulierte: „Sie haben die Prüfungen geschrieben. Sie haben es ganz alleine geschafft.“ Die digitale Welt, ob wichtig oder nichtig, Hauptsache online müsse man sein. „Mit Realität hat das nicht immer was zu tun, oder meinen Sie, dass die Influencer morgens um sieben Uhr so gestylt aussehen und bei denen immer alles glatt läuft?“, fragte er und bestärkte jeden einzelnen, seine eigenen Erfolge einzufahren. Die Reden der Absolventen waren bewegend. Hazem Kassouha, der vor zwei Jahren aus Syrien floh, dort bereits zwei Jahre nicht zu Schule gehen konnte, ist glücklich, dass er in Deutschland ein neues Leben anfangen durfte. Sein erstes großes Ziel, den Abschluss, habe er geschafft: Und dafür sei er dankbar: „Alles, was Sie für uns gemacht haben, egal ob Großes oder Kleines, Lob oder Tadel, Sie haben uns geholfen, uns zu entwickeln, dass wir unser Ziel erreichen und unsere Zukunft planen können.“ Magdalena Ivanovic und Christina Ullmann erinnerten an eine Schulzeit, in der sie gute und schlechte Zeiten hatten – mit Lehrern wie mit Schülern, in der sie gute und schlechte Noten geschrieben haben: „Wir sind jedem einzelnen Lehrer sehr dankbar.“ Insbesondere Mathe-Lehrerin „Tante Meisi“.

Ein besonderer Programmpunkt war die Würdigung von 15 Schülern durch Berufsberaterin Marita Petzold der Agentur für Arbeit: Die Schüler hatten mit unverschuldeten Problemen zu kämpfen, haben durchgehalten und letztendlich den Abschluss geschafft.

Die vier herausragenden Absolventen: Amir Velic aus Gersthofen geht mit einem qualifizierten Abschluss (QA) von 1,6. Er beginnt eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. Lea-Marie Wieland aus Batzenhofen bestand die Mittlere Reife mit 1,8 und fängt eine Ausbildung als Augenoptikerin an.

Cristian Paladiciuc aus Thierhaupten sprengt alle Rekorde. Er kam vor drei Jahren aus Spanien nach Deutschland, lernte die Sprache hier, hat das Fach Deutsch mit der Note 1,0 und die Mittlere Reife mit 1,7 bestanden. Er wechselt auf die Fachoberschule Augsburg, Fachrichtung Internationale Wirtschaft. Danach will er Internationales Business studieren. Der Sozialpreis ging an Magdalena Ivanovic aus Gersthofen, die nicht nur Klassen-, sondern auch Schülersprecherin war und immer an Ort und Stelle war, wenn Hilfe gebraucht wurde. Ihr Berufswunsch ist es, Grundschullehrerin zu werden.

Themen Folgen