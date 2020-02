21:42 Uhr

Gegenstände auf der Fahrbahn: A8 bei Zusmarshausen über Stunden gesperrt

Die Autobahn A8 musste am Freitagabend bei Zusmarshausen gesperrt werden: Ein Fahrzeug hat offenbar Gegenstände verloren, mehrere Fahrzeuge wurden beschädigt.

Mehrere Gegenstände auf der Fahrbahn legten am Freitagabend den Verkehr auf der Autobahn A8 bei Zusmarshausen lahm. Nach ersten Angaben der Polizei hat ein zunächst unbekanntes Fahrzeug in Richtung Stuttgart zahlreiche Gegenstände verloren. Dadurch wurden mindestens fünf andere Fahrzeuge beschädigt - an einem trug der Dieseltank einen Schaden davon.

Polizei sperrt drei Spuren auf Autobahn bei Augsburg

Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise kein Autofahrer. Es wurden zunächst alle drei Fahrspuren gesperrt. Nach gut zwei Stunden konnte die linke Fahrspur wieder freigegeben werden.

Zu den Gegenständen konnte die Polizei keine genaueren Angaben machen. Es gab unterschiedliche Meldungen - sie reichten von Metallteilen bis hin zu einer Plane. Später sprachen Zeugen von Teilen eines Anhängeraufbaus, der auf der Fahrbahn liege. Der Einsatz lief um 21.30 Uhr noch. (mb)

