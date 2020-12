06:00 Uhr

Gehört die Polizei an den Stadtrand von Gersthofen?

Plus Die Mehrheit der Stadträte ist heilfroh über die Polizeiwache mitten in Gersthofen. Allerdings gibt es da ein kleines Problem.

Von Christoph Frey

Vor sieben Jahren erst wurde die Gersthofer Polizeiinspektion umfangreich saniert. Der Bau aus den 1960er-Jahren erhielt sogar ein Stockwerk mehr. Die Polizei richtete sich ein, um zu bleiben. Doch ist sie in der Stadtmitte überhaupt am richtigen Fleck? Genau um diese Frage kreiste eine längere Diskussion im Planungsauschuss der Stadt. Auslöser war ein Antrag der Bewegung Zukunft. Deren zwei Stadträte finden, die Gersthofer Polizei sei am falschen Fleck daheim, weshalb die Stadt wegen eines Grundstückstauschs vorstellig werden solle. Genau das aber will Rathauschef Michael Wörle nicht. Er will von den Ordnungshütern etwas anderes.

Polizei in Gersthofen: Mit Blaulicht den Weg durch die Stadt bahnen

An ihrem jetzigen Standort an der Schulstraße sei die Polizei nicht so gut aufgehoben, sagte Stadtrat Max Lenz (Bewegung Zukunft), auf dem Weg zu ihren Einsätzen außerhalb (der Einsatzbereich der Inspektion reicht von Nordendorf bis Neusäß) müssten die Beamten sich mit Blaulicht den Weg durchs Gersthofer Stadtgebiet bahnen und seien deshalb am Stadtrand besser aufgehoben, wo es über B2 und A8 schneller zum Einsatz gehen könne.

Ein Polizist "mit der Leberkässemmel in der Hand auf dem Rathausplatz" erhöhe dort vielleicht das subjektive Sicherheitsgefühl, sagte Lenz. Es gehe aber um objektive Fakten. Unterstützung kam von Frank Arloth (CSU). Der Fraktionschef meinte, man könne ja mal vorfühlen.

Gespräche mit der Polizei in Grundstücksfragen

Genau das will Bürgermeister Wörle vermeiden. Keinesfalls wolle er das Signal aussenden, die Polizei sei nicht willkommen in der Innenstadt. Wörle: "Wir können froh sein, dass sie da sind." Peter Schönfelder (SPD) griff das Argument der Blaulichtfahrten auf und betonte: "Das Tatütata ist der Preis für unsere Sicherheit."

Am Ende lehnte der Ausschuss des Antrag mit 10:3 Stimmen ab. Gespräche mit der Polizei in Grundstücksfragen soll es aber dennoch geben. Hintergrund sind die Überlegungen der Stadt, für eine Verkehrsberuhigung in der Bahnhofstraße die Ludwig-Thoma-Straße als Alternative zu verbreitern (wir berichteten). Dafür, so seine Überlegung, könnte man einen Grundstücksstreifen brauchen, auf dem jetzt die Garagen der Polizeiinspektion stehen.

