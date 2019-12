Geiselnahme in Diedorf: Lieber auf Nummer sicher gehen

Noch ist unklar, wie bedrohlich die Lage bei der Geiselnahme in Diedorf tatsächlich war. In den sozialen Netzwerken werden dennoch kritische Stimmen laut.

Die Polizeipräsenz während der Geiselnahme am Samstagabend in Anhausen war massiv. Etwa 150 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Der Parkplatz eines Supermarktes wurde zum Stützpunkt. Krankenwagen fuhren vor, zivile Einsatzfahrzeuge sammelten sich rund um den Tatort, ein schwer bewaffnetes Spezialkommando stürmte den Tatort. Die Polizei ging offenbar auf Nummer sicher. Nun darf man die Frage stellen: War das notwendig? War die Situation wirklich so bedrohlich? Beantworten kann man diese Frage aber momentan noch nicht.

Für die Polizei war der Einsatz in Diedorf ein Erfolg

Besonders in den sozialen Medien wurden dennoch schnell Stimmen laut, die den Großeinsatz kritisierten. Klar ist: Der 23-Jährige war mit einem Messer bewaffnet. Dem Streit vorausgegangen war offenbar ein Streit im Zusammenhang mit Drogen. Und: Der Mann kannte seine Geiseln, war teils mit ihnen verwandt. Dennoch ging die Polizei wohl davon aus, dass er gewaltbereit ist. Schnell waren die Beamten mit Spezialeinsatzkräften aus München vor Ort. Das zeigt, wie ernst die Polizei die Lage einschätzte. Sicher werden in den kommenden Tagen mehr Details über die tatsächliche Bedrohung bekannt. Für die Polizei jedenfalls war der Einsatz ein Erfolg.

