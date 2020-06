11:59 Uhr

Geld für den Meditationsweg und die Ganghofer-Stätte in Welden

Die Ganghofer-Stätte in Welden soll erneuert werden.

Plus Zehn Projekte im Holzwinkel und Altenmüster bekommen Zuschüsse. Doch die Kosten für den Weg am Theklaberg in Welden halten einige für zu hoch. Das sorgt für Streit.

Von Michaela Krämer

Zehn Projekte in der Region Holzwinkel und Altenmünster erhalten eine Förderung aus dem Regionalbudget. Mit diesem Budget habe das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ein Förderprogramm mit Augenmerk auf regionale Kleinprojekte installiert, erklärte ILE-Managerin Simone Hummel.

Zwei von den Projekten, die der Markt Welden auf den Weg bringen möchte, ist zum einen das Projekt „Ludwig Ganghofer 2020“ und zum anderen der „Meditationsweg am Theklaberg“. Beide Projekte seien für den Markt Welden eine einmalige Chance, Fördergelder zu bekommen, da sie als Einzelprojekt die 20.000 Euro netto nicht übersteigen, so Stefan Scheider.

Neue Erläuterungstafeln für den Ganghofer Weg in Welden

Insgesamt sind es drei Punkte, die vorrangig sind: Die Ganghofer-Stätte im Landgasthof Zum Hirsch, die erneuert werden soll; eine Fahne soll im Zuge des Jubiläums angeschafft werden. Diverse Erläuterungstafeln am Ganghofer Wegkönnten mit dieser Förderung ebenfalls erneuert werden.

Christoph Huttner ( CSU) bemängelte, dass es wegen Corona bezüglich der Regionalbudgetanträge keine Marktgemeinderatsentscheidung gab, sondern eine Verwaltungsentscheidung. Stefan Kiening (BGM) wie auch Frank Dorner (FWV) kritisieren diese Vorgehensweise ebenfalls und wollen künftig über Projekte vorab informiert werden. Wilhelm Mengele (FWV) sieht in diesen Erneuerungen eine Steigerung der Attraktivität für die Ludwig-Ganghofer-Einrichtungen. Der Markt Welden trägt die Kosten des verbleibenden Eigenanteils in Höhe von rund 4000 Euro. Diesem Antrag für das Projekt „Ludwig Ganghofer 2020“ wurde zugestimmt.

Der Meditationsweg soll auch in stressigen Zeiten von Corona helfen

Barbara Kugelmann (FWV) warb für einen „Meditationsweg am Theklaberg“, den sie in der Sitzung vorgestellt hat. „Mit dieser Installation eines Meditationsweges trägt der Markt Welden der topografischen und spirituellen Besonderheit des Burgbergs Rechnung“, erklärte Kugelmann. 17 Stationen tragen dazu bei, sich den alltäglichen Sorgen und Auseinandersetzungen zu entziehen, und hilft auch in stressigen Zeiten. Der Meditationsweg sei für Erwachsene, Kinder und Jugendliche geeignet, um wieder Kraft zu schöpfen und Erkenntnisse über sich selbst, Beziehungen oder bestimmte Situationen zu gewinnen. Mit diesem Meditationsweg will der Markt Welden eine Freizeitmöglichkeit schaffen und auch überregionales Interesse wecken.

Ein Blick ins Ganghofer-Museum in Welden. Es zeigt Gegenstände aus dem Leben des Literaten. Bild: Marcus Merk (Archiv)

Auch Kreisheimatpflegerin Gisela Mahnkopf könne sich eine gemeinsame Station auf dem Theklaberg vorstellen. Im Hinblick auf eine eventuell spätere touristische Aufwertung des Ortes könne durch den Meditationsweg, die Kirche St. Thekla, der Aussichtsbereich am Theklaberg, der neu angelegte Theklasteig sowie durch das Bodendenkmal Burgstall ein Übergang zum Altort mit der künftig angedachten Ortsmitte geschaffen werden, erklärte der Bürgermeister. Die Gesamtausgaben wurden mit rund 23.000 Euro beziffert, abzüglich der Umsatzsteuer verbleiben rund 20.000 Euro netto an förderfähigen Kosten. Auf den Markt Welden würden rund 13.000 Euro an Eigenmitteln zukommen.

Streit um die Kosten für einen Meditationsweg in Welden

Diskussion gab es hinsichtlich einer großen Erdkugel mit einem Durchmesser von 1,5 Metern. Jörg Mikszas (AfD) schlug vor, eine kleinere Erdkugel aufzustellen, um die Kosten niedriger zu halten.

Jürgen Strohwasser (BGM) war der Preis für den Meditationsweg grundsätzlich zu hoch. Stefan Kiening (BGM) erinnerte daran, dass bereits 2019 im Gremium keine Begeisterung für dieses Projekt vorhanden war. „Für den Tourismus ist es keine Bereicherung.“ Mit denkbar knapper Mehrheit hat der Marktrat diesem Regionalbudgetantrag letztendlich zugestimmt, da zunächst auf die Erdkugel verzichtet wird.

Braucht Welden einen Meditationsweg? Dazu gehen die Meinungen auseinander. Bild: Christin Klose, dpa (Symbol)

Als Vertreterin der Marktgemeinde Welden wurde dritte Bürgermeisterin Jasmin Berchtold (CSU) in den Heimatverein gewählt. Als Vertreter in die Musikschule Holzwinkel/Altenmünster wurde Jürgen Strohwasser (BGM) und als sein Stellvertreter Bürgermeister Stefan Scheider entsannt. Die standesamtlichen Trauungen in Welden übernehmen zweiter Bürgermeister Günter Lewentat und dritte Bürgermeisterin Jasmin Berchtold.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.





Themen folgen