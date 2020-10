11:50 Uhr

Geldbeutel von 79-Jähriger beim Einkaufen in Gersthofen gestohlen

Der Geldbeutel einer 79-Jährigen ist am Montag in Gersthofen geklaut worden.

Der Geldbeutel einer 79-Jährigen ist gestohlen wurden. Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Montagvormittag gegen 9 Uhr in einem Discounter in der Senefelder Straße in Gersthofen einkaufen. In einem günstigen Moment ergriff der Dieb seine Chance und klaute den Geldbeutel der 79-Jährigen aus ihrer Stofftasche. Darin befanden sich etwa 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gersthofen entgegen, Telefonnummer 0821//323-1810. (kinp)

