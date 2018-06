vor 37 Min.

Geldbörse verschwindetin Drogeriemarkt

Nach dem Einkauf in einem Drogeriemarkt war die Geldbörse weg. Diese Erfahrung musst eine 65-jährige Frau nach einem Einkauf in Diedorf am Donnerstag gegen 13 Uhr machen.

Festgestellt hat sie das Fehlen beim anschließenden Besuch eines benachbarten Discounters. Die Geldbörse, die sie offen im Einkaufswagen liegen hatte, war weg. In der Geldbörse befanden sich 200 Euro Bargeld, ihr Führerschein, verschiedene Ausweisdokumente und mehrere Bank-, und Kreditkarten. (jah)

Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Zusmarshausen, Telefon 08291/18900.

