17.12.2019

Gelebte Inklusion an der Mittelschule

Menschen mit Handicap besuchen Meitingen

Es ist mittlerweile eine gute Tradition in der Adventszeit an der Mittelschule Meitingen: Schüler der Ganztagsklasse der fünften Jahrgangsstufe laden Menschen mit Handicap aus den Behindertenwerkstätten Kloster Holzen zu einer Weihnachtsfeier ein.

Für den Besuch hatte auch in diesem Jahr die Klasse im Werteunterricht Tischdeko gebastelt und die Fabel von der „Weihnacht der Tiere“ als kleine Spielszene und die Legende vom „Christbaum“ vorbereitet. Hauptsächlich hatten sich die Schüler aber mit Sabine Eltschkner und Rebekka Pandel damit beschäftigt, wie problemlos das Miteinander mit Menschen mit Handicap sein kann.

Hauswirtschafter sorgen für Früchtepunsch und Lebkuchen

Schwerpunkt dieses besonderen Adventsnachmittags sollte auch das ungezwungene gemeinsame Feiern sein. Fester Bestandteil ist zudem das gemeinsame Singen mit Unterstützung des Schulchors unter der Leitung von Lehrerin Elli Spanier. Zudem zeigten die jungen Musiker in zwei Chorstücken ihr Können. Maria Christi und ihre Kolleginnen von der Fachschaft Hauswirtschaft hatten für Früchtepunsch und Lebkuchen gesorgt. Im Sommer soll dann auch wieder der Gegenbesuch der Schüler in den Behindertenwerkstätten in Kloster Holzen erfolgen. (selt)

