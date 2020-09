vor 4 Min.

Gemeinde Heretsried plant an einer neuen App

Viele Gemeinden bieten schon Apps an, nun will Heretsried auch einsteigen.

Plus Mit der neuen App sollen besonders Jugendliche in Heretsried angesprochen werden. Die interessieren sich bei der jüngsten Sitzung allerdings auch für ein ganz anderes Thema.

Von Simone Kuchenbaur

Die Gemeinde Heretsried will eine neue App anschaffen. Damit, so verspricht man sich, sollen besonders Jugendliche angesprochen werden. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erläuterte ein Vertreter der Firma Interkommuna per Videokonferenz die Funktionsweise einer kommunalen App, die ähnlich wie ein Messenger funktioniert. Datenschutzrechtlich sei die App unbedenklich.

Nachdem insbesondere Jugendliche nicht über das Gemeindeblatt „Holzwinkel“ erreicht werden, möchte die Gemeinde hier einen neuen Weg gehen. Die Betreiber der Interkommuna-Plattform erklärten, dass es für sie Neuland sei, dass eine Kommune das Programm für die Jugendarbeit nutzen wolle, zeigten sich aber sehr interessiert an dieser Aufgabe.

Chance einer Plattform für Jugendliche

Gemeinderat Jürgen Schuster meinte, dass es für die Gemeinde eine einmalige Chance sei, eine zukunftsfähige Informationsplattform – zunächst für die Jugendlichen – zu schaffen. Der Gemeinderat stand dem Projekt positiv gegenüber. Es soll weiterverfolgt werden.

Durch eine Nutzungsänderung und kleinere Umbauarbeiten gibt es künftig im Kindergarten St. Vitus Lauterbrunn eine temporäre Betriebserlaubnis, die Platz für weitere zehn bis 15 Kinder schafft. Für viele Eltern sind das erfreuliche Nachrichten, denn etliche Kinder stehen auf der Warteliste für einen Betreuungsplatz im Kindergarten. Die Pfarrei hat einer Nutzungsänderung für den hinteren Teil des Pfarrsaals zugestimmt. Dort soll ein Gruppenraum und ein Sanitärbereich entstehen.

Hier könnten in der Gemeinde Heretsried Wohnungen entstehen

Bürgermeister Heinrich Jäckle erklärte, dass es einige Nachfragen gebe, ob man die vier Single-Wohnungen im Mehrzweckhaus Heretsried besichtigen könne. Eine Einweihungsfeier ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht geplant. Die Bürger sollen jedoch die Möglichkeit erhalten, die Wohnungen und auch die Geschäftsräume der im Erdgeschoss befindlichen Firma zu besichtigen. Der Termin hierfür ist Sonntag, 27. September, von 13 bis 16 Uhr. Bei der Besichtigung ist eine Mund- und Nasen-Bedeckung zu tragen.

Auch in Lauterbrunn schreitet der Bau des Bürgerhauses voran. Der Rohbau ist fertig. In Kürze soll in Eigenregie das Dach des Gebäudes eingedeckt werden.

Wann macht der Jugendtreff in Lauterbrunn wieder auf?

In der Bürgerfrageviertelstunde erkundigten sich Jugendliche aus Lauterbrunn nach der Wiederöffnung ihres Jugendtreffs. Eine Hütte mit ähnlichen Bedingungen habe im Raum Altenmünster eine Genehmigung zur Öffnung durch das Landratsamt erhalten. Bürgermeister Heinrich Jäckle erklärte, dass ihm keine Änderungen bekannt seien und ohne Hygienekonzept eine Öffnung auch nicht möglich sei. Er versprach aber, beim Landratsamt nachzufragen.

Die Straße im Neubaugebiet Steinriesel II in Lauterbrunn erhält den Namen Pfarrer-Settele-Weg.

