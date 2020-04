03.04.2020

Gemeinde rechnet Lärmschutzwall ab

Bauwerk an der B300 wurde nie ganz fertiggestellt. Doch nun gibt es Zeitdruck

Die Gemeinde Diedorf will nun den Lärmschutzwall an der B 300 in Lettenbach abrechnen. Die Zeit drängt, hat Sachbearbeiterin Ina Mangold aus dem Bauamt auf der jüngsten Gemeinderatssitzung erläutert. Denn: Für alte Bauvorhaben dürfen nur noch bis zum April 2021 Erschließungsbeiträge eingefordert werden.

Der Lärmschutzwall führt an der B300 von der Einmündung Lettenbachstraße bis fast zum Ortsende in Neusäß-Vogelsang zwischen Wohnbebauung und Bundesstraße entlang. Entstanden ist er bereits vor Jahrzehnten. Auch Vorbescheide für den Beitrag wurden bereits ver- sendet und zum überwiegenden Teil auch bezahlt. Warum es bislang keine Endabrechnung gab: Der Wall ist nicht in dem Maße fertiggestellt, wie es damals im Bebauungsplan vorgesehen war. „Er ist eigentlich etwa zwei Grundstücke zu kurz und 50 Zentimeter zu niedrig“, so Ina Mangold auf der Sitzung.

Der Grund dafür ist, dass bereits damals etwa eine Handvoll Grundstücksbesitzer Widerspruch gegen die Vorbescheide eingelegt hatten. Denn bereits vor Jahrzehnten war das Thema B300-Umfahrung aktuell, sodass die Sinnhaftigkeit des Lärmschutzwalls bezweifelt wurde. Nun hat der Gemeinderat entschieden: Der Wall ist so, wie er jetzt ist, fertig und wird nun auch abgerechnet.

Es ergehen endgültige Erschließungsbescheide an die Grundstücksbesitzer. Viele müssen nun allerdings nichts mehr bezahlen, ihr Anteil ist mit der Vorauszahlung abgedeckt, so Mangold. (jah)

