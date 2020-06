vor 17 Min.

Gemeinden müssen wegen Corona sparen - aber nicht allen geht es schlecht

Plus Bürgermeister im Kreis Augsburg rechnen wegen Corona mit einem Einbruch der Steuereinnahmen. Warum es in Aystetten und Mittelneufnach nicht so düster aussieht.

Von Sören Becker

Das Badmintontraining des TSV Diedorf musste am Dienstag ausfallen. Der Grund: Der Kreisverband Augsburg des Bayerischen Gemeindetages hat einen neuen Vorstand gewählt. Die Versammlung des Gremiums musste in der Schmuttertalhalle stattfinden, damit die 47 Bürgermeister und ihre Gäste die Abstandsregeln einhalten konnten. Nun hat der Verband einen neuen Vorsitzenden.

Der Name der Gemeinde, aus der der Vorsitzende stammt, klingt ähnlich. Sie liegt aber am anderen Ende des Landkreises: Statt dem Bürgermeister von Meitingen, Michael Higl ( CSU), wird nun der Bürgermeister von Untermeitingen, Simon Schropp (CSU), den Vorstand leiten. „Ich sollte dieses Amt nicht weiter ausführen“, erklärte Higl bei seiner Verabschiedung. Auf Anfrage unserer Zeitung ergänzte der neu gewählte stellvertretende Landrat, dass er vor allem eine Ämterhäufung vermeiden wolle. Diese könne unter Umständen zu Interessenkonflikten führen. Ganz verloren geht Higl dem Dachverband der Gemeinden im Augsburger Land aber nicht: Er wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. „Bei manchen Angelegenheiten braucht man einfach den kurzen Weg ins Landratsamt“, erklärte der Christsoziale.

Bürgermeister im Augsburger Land müssen wegen Corona sparen

Dieser Weg soll in Zukunft noch kürzer werden, wenn es nach Landrat Martin Sailer (CSU) geht. Er freute sich in seinem Grußwort über ein engeres Zusammenrücken von Landrat und Bürgermeistern durch Higls Wahl. Es sei ihm unbegreiflich, warum die Wahlbeteiligung bei Kommunalwahlen relativ niedrig sei: „Auf kommunaler Ebene wird Politik unmittelbar greifbar. Bundes- und Landtagswahlen sind dagegen doch relativ abstrakt“, erklärte Sailer.

Higl sprach in seinem letzten Jahresbericht davon, dass für ihn Bürgermeister das schönste Amt sei: „Es ist eine Gestaltungsspielwiese“, sagte der Meitinger. Diese könnte vielerorts aber schon bald deutlich kleiner werden. Direktorin Cornelia Hesse sprach von 2,2 Milliarden Euro Steuereinnahmen, die den bayerischen Gemeinden durch das Coronavirus verloren gingen. Vor allem durch einen Rückgang der Gewerbesteuer. Abseits der Rednerbühne leugnete auch Higl die Einbußen nicht: „Das Pflichtprogramm wird in den meisten Gemeinden demnächst im Mittelpunkt stehen“, schätzt er. Also vor allem Infrastruktur, Schulen und Kinderbetreuung. „Die freiwilligen Aufgaben machen sicher mehr Spaß, aber werden reduziert werden müssen“, befürchtet er.

Neuer Vorstand des Gemeindetages Kreisverband Augsburg Land sind Simon Schropp (links) und sein Stellvertreter Michael Higl. Bild: Marcus Merk

Auch sein Nachfolger Simon Schropp sieht die Sache ähnlich: „Wir haben so viele Unbekannte. Die wirtschaftliche Situation, die Gewerbesteuer und vieles mehr“, sagt Schropp. Auch er müsse sich wohl auf das Pflichtprogramm konzentrieren. Rudolf Schneider (SPD) aus Klosterlechfeld möchte laufende Verpflichtungen aufrechterhalten: „Wir können nicht einfach den Hahn zudrehen. Aber mal hier und mal da einen Zuschuss zu geben, wird sicher seltener“. Auch die sozialen Auswirkungen auf seine Gemeinde seien nicht zu vernachlässigen: „Gerade ältere Menschen leiden sehr an der Kontaktarmut“, erzählt er. Das sei beim hohen Durchschnittsalter dort ein großes Problem.

Nicht in allen Gemeinden im Augsburger Land sieht es düster aus

Aber nicht alle Gemeinden haben ähnlich düstere Aussichten: „Wir haben relativ wenig Gewerbe, deswegen halten sich die finanziellen Verluste in Grenzen. Kleine Geschäfte wie Metzger und Bäcker haben sogar mehr Zulauf“, erklärt der Aystetter Bürgermeister Peter Wendel (Freie Wähler). Das dürfte auch für mehr Steuereinnahmen sorgen. Grund dafür dürfte sein, dass viele Aystetter Pendler sind und häufig von zu Hause aus gearbeitet haben. Die größte Herausforderung für Wendels Gemeinde sei die Notbetreuung: „Bei uns wohnen viele Ärzte und systemrelevante Angestellte. Die brauchen eine Betreuung für ihre Kinder.“

Auch Cornelia Thümmel (Mittelneufnach) rechnet nicht mit großen finanziellen Konsequenzen: „Wir sind als Gemeinde sowieso relativ arm und mussten schon immer kleine Brötchen backen“, erklärt sie. Sie wolle an ihren Projekten wie der Dorferneuerung und dem Ausbau der Gehwege im Ort festhalten. Auch für sie ist die Kinderbetreuung aber das größte Thema: „Viele wünschen sich, dass sie ihre Kinder wie der in den Kindergarten schicken können.“

