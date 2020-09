vor 17 Min.

Gemeinderäte in Langweid werden wegen Corona mit Verspätung verabschiedet

Plus Wegen der Corona-Pandemie musste die Ehrung für die scheidenden Ratsmitglieder in Langweid verschoben werden. Nun war es so weit.

Von Laura Gastl

„Ein würdiger und guter Abschluss ist wichtig. Corona darf nicht zum Ausfallen bewegen“, so formulierte es Langweids Pfarrer Benedikt Huber und meinte damit die ungewöhnlich späte Verabschiedung sieben ehemaliger Gemeinderäte vergangene Woche. Nach den Kommunalwahlen im März sind sie schon lange außer Amt, die Nachfolger haben bereits getagt. Doch aufgrund der Pandemie entschied sich die Gemeinde erst jetzt dazu, die offizielle Verabschiedung im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes abzuhalten.

Durch die Zeremonie in der Stettenhofer Pfarrkirche Jesus, der Gute Hirte führte der katholische Pfarrer Huber gemeinsam mit dem evangelischen Dekan Frank Kreiselmeier – aufgrund coronabedingter Maßnahmen nur mit geladenen Gästen, Listen zum Eintragen der Namen und jeweils einer freien Kirchenbank zwischen den besetzten. Pfarrer Huber lobte und dankte den ehemaligen Räten für das gute Miteinander. Doch jetzt sei es an der Zeit, „die Dinge aus der Hand zu geben“, so Dekan Kreiselmeier. Er sprach den ausscheidenden sowie den amtierenden Gemeinderäten und Bürgermeister Jürgen Gilg Segen zu. Im Anschluss an den Gottesdienst verabschiedete der Rathauschef dann die Ratsmitglieder ganz offiziell mit Urkunden und Geschenken; außerdem trugen sich die Ehemaligen in das Goldene Buch ein.

Besondere Anerkennung in Form einer Ehrennadel in Lanngweid

Zunächst trat Thomas Dollinger ( CSU) nach vorne, der erst im vergangenen September für den verstorbenen Gemeinderat Ermin Hörmann nachgerückt war. Es folgten der CSU-Mann Hermann Schmid, der eine Periode im Gremium saß sowie Peter Stuhlmüller und Lorenz Dirr von den Freien Wählern, die beide zwei Perioden hinter sich haben.

Besondere Anerkennung in Form einer Ehrennadel für mindestens 18 Jahre im Gemeinderat stand gleich drei Ehemaligen zu. Genau auf diese Zeitspanne kommt Heinz Janik (CSU), der seit 2002 im Langweider Gremium saß. Er verzichtete jedoch auf die Ehrennadel und wünschte sich stattdessen, Geld im gleichen Wert an drei örtliche Organisationen zu spenden: an die Ugandahilfe Stettenhofen-Langweid, Hilfe ConKret und die Katzenhilfe Augsburg und Umgebung (Langweid). Die erste Zeit als ehemaliger Gemeinderat sei für Janik eine Umstellung gewesen, doch mittlerweile habe er sich daran gewöhnt.

Parteien spielen im Langweider Gemeinderat keine großen Rollen

Ebenfalls seit 2002 im Gremium war die einzige Frau, die an diesem Abend verabschiedet wurde: Nitagrit Stegmiller (CSU) erhielt anstelle eines Ehrenrings eine Brosche. Sie sei stolz auf das, was das Gremium in der Vergangenheit geschafft habe und schwärmte: „In all meinen Jahren im Gemeinderat hat es nie ein böses Wort gegeben.“

Stolz ist auch Manfred Stranzinger (SPD), der seine Ehrennadel für ganze 24 Einsatzjahre erhielt. „Rückblickend haben wir so einiges auf die Füße gestellt. Aber jetzt ist es auch angenehm und gleichzeitig spannend, das Geschehen aus der Ferne zu beobachten“, resümierte er. Bürgermeister Jürgen Gilg betonte, dass die Parteien im Langweider Gemeinderat keine großen Rollen spielen.

Seit 1996 ist die Einwohnerzahl in Langweid von 6800 auf 8400 angestiegen

Nicht nur im Amt käme man gut miteinander aus und pflege einen „würdigen Umgang“. Außerdem betonte der Rathauschef die wachsenden Herausforderungen in einer wachsenden Gemeinde – seit 1996 sei die Einwohnerzahl von 6800 auf 8400 angestiegen. Vieles habe man in den letzten Jahren miteinander bewegt und realisiert. Das Projekt mit dem größten Finanzvolumen sei derzeit der geplante Schulneubau. Bis 2020 habe der Gemeinderat die Grundlagen dafür gelegt; in seiner neuen Konstellation habe das Gremium dieses Konzept sofort aufgegriffen. Weitere Planungen stehen noch an.

Neben den ehemaligen Ratsmitgliedern galt es zudem, einen laut Gilg „treuen, zuverlässigen und loyalen“ Mitarbeiter aus dem Rathaus zu verabschieden: Nach fast 33 Jahren geht Bauamtsleiter Josef Stuhler nun in Rente. In dieser Zeit hat er mit circa 50 verschiedenen Gemeinderäten zusammengearbeitet und auch den Rathausneubau in den neunziger Jahren miterlebt.

