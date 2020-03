Gemeinderat: Zwei neue Parteien bestimmen in Dinkelscherben mit

Plus Die ÖDP und die Grünen ziehen in den Gemeinderat. Beide Ortsgruppen hatten sich erst vor der Wahl gegründet. SPD, Freie Wähler und CSU verlieren an Einfluss.

Erstmals ziehen Vertreter der ÖDP und der Grünen in den Dinkelscherber Marktgemeinderat. Beide Ortsverbände traten in der Gemeinde zum ersten Mal an. Aus dem Stand erreichen die Grünen drei Sitze, die ÖDP darf einen Vertreter ins Rathaus schicken. Beide wollen in ihrer Gemeindearbeit mehr Umweltthemen umsetzen.

„Völlig zufrieden“ sei man bei den Grünen mit drei Sitzen, meint Sprecher Ernst Strack. Er selbst zieht nicht in den Gemeinderat, möchte sich aber weiterhin für die Partei im Ort einsetzen. Stattdessen schickt der junge Ortsverband drei Vertreter in den Rat, die bislang noch keine kommunalpolitische Erfahrung aber große Ziele haben. So wollen sie sich zum Beispiel für eine bessere Anbindung des öffentlichen Nahverkehrs und mehr Fahrradwege einsetzen.

Ähnliche Ziele hat auch Bernhard Streit, der den einzigen Sitz der ÖDP im neuen Gemeinderat einnehmen wird. „Natürlich wären zwei Plätze schöner gewesen“, sagt er. Dennoch sei man bei der ÖDP höchst zufrieden. Streit will sich nun zum Beispiel für eine Mitfahrbank in der Gemeinde oder einen Gemeinschaftsgarten starkmachen.

Unterstützen Freie Wähler und SPD Ulrich Fahrner?

Einen Sitz weniger im Dinkelscherber Rathaus werden künftig die Freien Wähler haben. Neue Gesichter gibt es in ihren Reihen nicht. Gernot Ritter muss seinen Sitz abgeben. Das sei auch dem Wahlsystem geschuldet, meint Peter Kraus von den Freien Wählern in Dinkelscherben. So habe man zwar mehr Stimmen als die Grünen, aber gleich viele Sitze. Dadurch werde die Mehrheitsbildung im Gemeinderat insgesamt schwieriger, meint Kraus. Als Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler und der SPD trat der Bremer Markus Weil an. Zur Stichwahl wird er aber nicht mehr antreten dürfen. Ob die Freien Wähler nun eine Empfehlung für einen der beiden Stichwahlkandidaten haben? „Noch nicht“, sagt Peter Kraus. Man wolle sich parteiintern aber beraten. Gleiches gilt auch für die SPD, sagt Reinhard Pentz, Vorsitzender des SPD-Ortsverbands. Die Zahl der Sitze seiner Partei hat sich nach der Wahl im Gemeinderat halbiert. Pentz: „Damit können wir nicht zufrieden sein.“ Das schlechte Abschneiden der SPD liege vor allem auch an den neuen Grünen im Rat. Die Dinkelscherber SPD stehe traditionell für „eher grüne Politik“, so Pentz. Er gehe davon aus, dass die Partei viele Wähler an den neuen Ortsverband verloren habe.

UW14 ist nach Wahlergebnis niedergeschlagen

Auf einen Sitz verzichten muss im Marktgemeinderat künftig auch die CSU. Dennoch sei man „sehr zufrieden“, mit dem Ergebnis sagt Tobias Mayr am Tag nach der Wahl. Überrascht sei er nicht: „Wir haben fest damit gerechnet.“ Die Partei stehe mit Bürgermeisterkandidat Ulrich Fahrner für einen Wechsel, den viele Dinkelscherber gerne wollen. Fahrner und Markus Unverdorben sind zwei neue Gesichter, die nun für die CSU in den Rat ziehen. Tobias Mayr bedankte sich für einen fairen Wahlkampf in der Gemeinde. Nun konzentriere man sich in der CSU auf die Stichwahl in knapp zwei Wochen. Zu dieser wird auch der amtierende Bürgermeister Edgar Kalb (UW14) antreten. Er war gestern nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Kurz nach der Wahl zeigte sich der Rathauschef enttäuscht vom Wahlergebnis. Er erreichte bei der Bürgermeisterwahl knapp weniger als die Hälfte der Stimmen. Im Gemeinderat bleibt seine Fraktion bei fünf Sitzen. Dennoch sei man bei der UW14 „niedergeschlagen“ vom Ergebnis sagt Arthur Guggemos. Die Fraktion wolle sich nun erst einmal sammeln und dann nach vorne blicken. Bei der anstehenden Stichwahl wünsche sich Guggemos nun ein „klares Signal der Bürger“. Die Wählergruppe wolle in der kommenden Periode noch viele offene Projekte zu Ende bringen.

Der neue Gemeinderat in Dinkelscherben

CSU 6 Sitze (2014: 7)

1. Willibald Gleich



2. Ulrich Fahrner



3. Albert Zott



4. Tobias Mayr



5. Markus Unverdorben



Unverdorben 6. Hans-Jörg Bartusch



Die Grünen 3 Sitze (neu)

1. Julia von Schnurbein



2. Martin Fischer



3. Stefan Hörtensteiner



Freie Wähler 3 Sitze (2014: 4)

1. Peter Kraus



2. Josef Vogele



3. Josef Grohs



SPD 2 Sitze (2014: 4)

1. Reinhard Pentz



2. Hans Marz



UW 14 5 Sitze (2014:5)

1. Edgar Kalb



2. Arthur Guggemos



3. Stefan Rittel



4. Johann Gumpinger



5. Martin Haslinger



ÖDP 1 Sitz (neu)

Bernhard Streit



Lesen Sie dazu auch: Stichwahl zwischen Edgar Kalb und Ulrich Fahrner in Dinkelscherben