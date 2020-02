vor 52 Min.

Gemeinsam anpacken

an Gregor Winkler: Teamarbeit ist wichtig

Warum wollen Sie Bürgermeister werden?

Es gibt viele Gründe für meine Bürgermeister-Kandidatur. Einer davon ist es, Dinge verändern zu wollen. In einer Zeit geprägt von Umweltveränderungen, demografischem und gesellschaftlichem Wandel ist das mit Sicherheit eine fordernde Aufgabe. Und gerade darin liegt der Reiz.

Wo setzen Sie den Rotstift an, um Steuergelder in Ihrer Gemeinde zu sparen?

Rotstift ist nicht das richtige Wort. Man sollte nicht über Streichungen nachdenken. Vielmehr ist wichtig, vorhandene Ressourcen in Kutzenhausen besser auszunutzen sowie Abläufe zu optimieren. Bei Projekten wie zum Beispiel „Bauwerken zur Kinderbetreuung“ kann über Prioritätensetzung und geradliniges Planen viel Geld gespart werden.

In welchen Bereich muss Ihrer Meinung nach mehr ausgegeben werden?

Bei der angespannten Finanzlage ist die Frage nach einer Prioritätensetzung von Pflichtaufgaben im Vordergrund. Nachdem die Kosten für Freibadsanierung und Feuerwehrhausneubau mit Bauhof da sind, müssen als erstes die gut erweiterbaren Gebäude für unsere Kinderbetreuung realisiert werden.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Die Erlebnisse der Kindheit in Wald und Flur, die vielen abendlichen Diskussionen am Lagerfeuer und in den Vereinen, kirchliche Veranstaltungen und natürlich die schönen Momente mit der Familie, haben viele Orte erst zu dem gemacht, was sie jetzt für mich sind.

Wenn Sie die Wahl gewinnen, welche drei Themen wollen Sie als Erstes anpacken?

Eine Klausurtagung, um mit dem gesamten Gemeinderat ein Konzept zu entwickeln, das wir gemeinsam anpacken möchten. Diese Aufgaben können dann zielstrebig und geradlinig durchgeführt werden. Zweitens den weiteren Ausbau der schon guten Kinderbetreuung mit Schwerpunkt auf Gebäuden und drittens muss der kontinuierliche Verbesserungsprozess der Wasserversorgung in den Fokus rücken.

Wenn Sie sich für Kutzenhausen etwas wünschen könnten, was wäre das?

Ein gutes Miteinander. Weil nur im Team die Lebensbedingungen verbessert und unsere lebenswerte Gemeinde erhalten und weiterentwickelt werden kann.

Wie nutzen Sie die neuen sozialen Medien und was halten Sie davon?

Ich nutze die sozialen Medien nur teilweise, sehe aber durchaus gute Dinge darin. Ich bin der Meinung, dass die besten Kontakte im realen Leben stattfinden. Es sollte wieder mehr miteinander gesprochen und auch diskutiert werden.

