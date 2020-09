00:31 Uhr

Gemeinsam für das Klima

Parkschule Stadtbergen nimmt an europäischem Projekt teil

Trotz der Corona-Pandemie und Schulschließungen in ganz Europa ist es der Parkschule Stadtbergen wieder einmal gelungen, sich für die nächsten zwei bis drei Jahre die Teilnahme an einem internationalen Erasmus-Projekt zu sichern. „Über Videokonferenzen wurde bis zuletzt intensiv am Projektantrag gearbeitet“, so Bernhard Pietzowski von der Parkschule, der in diesem Jahr die Koordination solcher Erasmus-Treffen an seinen Nachfolger, Christoph Hlavacek übergeben hat.

Und gleich beim ersten Anlauf war dessen Team erfolgreich. Zusammen mit Schülern aus Spanien, Kreta, Polen und Sizilien wollen sich die Parkschüler den Fragen des Klimawandels stellen und miteinander nachhaltige Möglichkeiten finden, diesen zu verlangsamen. „Gerade in der aktuellen Situation eine echte Herausforderung, der wir uns als Schule aber stellen wollen“, verspricht der neue Projektkoordinator Christoph Hlavacek. Wie genau das von der Europäischen Union finanzierte Projekt in der Praxis ablaufen kann, wird entscheidend von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie abhängen. Ursprünglich geplant war ein informatives Arbeitstreffen der beteiligten Schulen im Oktober in Stadtbergen. „Climate Change – Meet the Challenge 2020“ lautet der Arbeitstitel des Projekts.

Dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist, darin sind sich Wissenschaftler aus aller Welt nicht erst seit den „Fridays for future“-Demonstrationen einig. „Bleibt zu hoffen, dass es die Infektionszahlen bald zulassen, dass sich auch wieder Schüler aus den beteiligten Schulen auf den Weg machen können, um gemeinsam an der Zukunft Europas zu bauen“, hofft Schulleiter Jürgen Brendel.

Insgesamt wurden im gesamten Freistaat Bayern in der Antragsrunde für das Jahr 2020 rund 40 Projekte dieser Art genehmigt. Seit mittlerweile fast 15 Jahren darf sich die Parkschule Stadtbergen zum illusteren Kreis der „Erasmus-Schulen“ zählen.

