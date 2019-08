19.08.2019

Gemeinsame Lösungen

Zusammenarbeit mit Uniklinik

Vor welchen Herausforderungen stehen die kommunalen Krankenhäuser gemeinsam mit dem Universitätsklinikum und welche Lösungsstrategien können entwickelt werden? Damit befasste sich auf Initiative von Landrat Martin Sailer ein Runder Tisch, an dem Vorstandsvorsitzender der Uniklinik, Prof. Michael Beyer, mit den Geschäftsführern und Vorständen der Grundversorgungskrankenhäuser im nördlichen Schwaben teilnahm. Mitarbeiter des Landratsamtes und der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Augsburg waren auch vertreten. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren zu intensivieren. Beyer betonte, dass die Uniklinik auch auf die Krankenhausbetten der Grundversorger in der Region angewiesen sei. Man suche daher eine Zusammenarbeit mit den Häusern der Region „auf Augenhöhe“. Zunächst sollen die Themen „Notfall- und Intensivversorgung in der Region“ und „Gemeinsame Weiterbildung von Ärzten“ vertieft werden. Nach den Ferien wird an den Themenschwerpunkten in Arbeitsgruppen weitergearbeitet. Landrat Sailer will auch diese Termine durch das Landratsamt Augsburg organisieren lassen. (AL)

