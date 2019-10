vor 29 Min.

Gemeinsames Konzert mit Profis vom Staatstheater

Schülerinnen der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau gewinnen einen besonderen Auftritt

Schülerinnen der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau stehen bald mit echten Pofis auf der Bühne. Die Kinder aus den Klassen von Johanna Groß und Helmuth Baumann dürfen nun als „Young Professionals“ gemeinsam mit Musikern des Staatstheaters Augsburg Anfang Dezember im Let’s-Dance-Tanzstudio in Zusmarshausen auftreten.

Warum sie gerade diese Location ausgewählt haben, erklärt Johanna Groß: „Wir wollen für die Aufführung einen kleinen Rahmen haben und keine große Bühne. Das Konzert trägt den Titel ,Zwischen Kürbis und Kerzenschein – Knecht Ruprechts Musikzimmer‘“. Ein bisschen unheimlich und ein klein wenig gruselig werde der Abend sein. Schließlich erzählt Knecht Ruprecht seine Sicht der Dinge. Die Moderation an diesem Abend übernimmt Rosi Klar, die als Sängerin und Gesangslehrerin arbeitet, aber auch Theaterworkshops gestaltet.

Aus 14 Schülerinnen im Alter zwischen sieben und sechzehn Jahren wurden neun Musikerinnen von einer unabhängigen Jury ausgewählt.

Und so sind die Kinder ganz alleine vor die Jury getreten. Das waren Geiger Ludwig Hornung vom Staatstheater Augsburg, Dominik Lehmeier von der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau und Irene Frank von ZusKultur: Die erfahrenen Musiker sind in unterschiedlichen Sparten aktiv und kommen aus dem Augsburger Land. Sie haben ihre Entscheidung den Kindern nicht sofort mitgeteilt, sondern erst im Nachhinein. Schließlich wollten sie die Mädchen anspornen und nicht demotivieren.

Johanna Groß und Helmuth Baumann lag es am Herzen, motivierten und besonders begabten Schülern eine neue Auftrittsplattform zu bieten. Sie bekommen nun die Chance, mit Größen aus dem Staatstheater gemeinsam zu musizieren, sowohl kammermusikalisch als auch solistisch. Obendrein erhalten die Jungen Musikerinnen ein mentales Training mit einem Coach. Die Stückauswahl fürs Konzert liegt nun schon vor. „Jetzt wird arrangiert“, verrät Helmuth Baumann, der die Stücke aus ganz unterschiedlichen Stilrichtungen für Streichquintett und wahlweise Klarinette, Gitarre, Gesang und E-Bass bearbeitet.

Aus dem Staatstheater Augsburg spielen Ludwig Hornung und Thomas Gast an der Violine, Beate Emme an der Viola, Gundi Corréa am Cello und Herbert Engstler am Kontrabass.

Das Konzert findet am 6. Dezember mit Unterstützung des Vereins der Freunde und Förderer der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau statt. Finanzielle Unterstützung bekommen die Veranstalter vom Markt Zusmarshausen.

gibt es an den üblichen Vorverkaufsstellen von ZusKultur zu zehn Euro, an der Abendkasse zu zwölf Euro. Ermäßigte Karten sind für sieben Euro erhältlich.

