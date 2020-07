vor 17 Min.

Gemeinschaftsunterkunft in Ellgau: Streit über Lärm wird zur Messerstecherei

In einer Ellgauer Gemeinschaftsunterkunft

Weil ein 27-Jähriger in einer Ellgauer Gemeinschaftsunterkunft zu laut gewesen ist, hat sein 20-Jähriger Mitbewohner ein Messer gezückt. Das meldete die Polizei. Zuerst war es am Dienstag gegen 21. 30 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Als diese eskalierte griff der jüngere Beteiligte nach einem kleinen Messer und schnitt den 27-Jährigen am Arm. Das Opfer erlitt oberflächliche Schnittverletzungen an Arm und Brust. Diese wurden ambulant im Krankenhaus versorgt. Sein Kontrahent wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen. Ihm droht nun eine Strafe wegen gefährlicher Körperverletzung. (söbe)

