„Geneses“-Konzert in der Stadthalle verschoben

Sie spielen die Hits von Genesis - die Musiker der Band Geneses. Doch der für heute Freitag, 4. Oktober, geplante Auftritt wurde abgesagt.

Nach Angaben der Konzertagentur Piekert musste das Konzert in der Stadthalle Gersthofen wegen des krankheitsbedingten Ausfalls eines Musikers verschoben werden. Der neue Termin ist nun am Samstag, 16. Mai, um 20 Uhr, ebenfalls in der Stadthalle Gersthofen. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können innerhalb von vier Wochen an der Stelle zurückgegeben werden, an der sie erworben wurden. (lig)