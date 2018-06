06:52 Uhr

Genuss bei Ganghofer

Klemens Kugelmann, Wirt des Landgasthofs Zum Hirsch in Welden, hebt in der Stammtischecke des Ganghofer-Museums den Steinkrug mit dem Ganghofer-Dunkel zu Ehren.

Der Landgasthof Hirsch in Welden bietet bürgerliche Küche und ein Museum, das an den Schriftsteller erinnert. Die Zeiten für die Gaststätte sind schwierig geworden.

Von Siegfried P. Rupprecht

Besucht man den Landgasthof Zum Hirsch mitten im Holzwinkel wegen seiner guten Küche oder wegen des kleinen Ludwig-Ganghofer-Museums im ehemaligen Gastraum? Wirt Klemens Kugelmann ist diplomatisch: „Wir warten mit einer feinen bayerisch-schwäbischen Küche auf und mit der einzigen Gedenkstätte des Heimatschriftstellers in ganz Deutschland.“ Schmunzelnd fügt er hinzu: „Während der Eintritt ins Museum frei ist, müssen für die Speisen allerdings bezahlt werden.“

Doch die Preise sind moderat. Dies zeigt der Blick in die wöchentlich wechselnde Speisekarte. Ein paniertes Schweineschnitzel mit Pommes frites kostet 8,50 Euro, einen schwäbischen Zwiebelrostbraten mit hausgemachten Röstzwiebeln, Spätzle und Bratensoße kann man für 13,50 Euro genießen.

Die gutbürgerliche Küche umfasst heimische Spezialitäten und Fischgerichte, auch Vegetarisches ist zu haben. „Gerne bestellen die Gäste saisonale Speisen wie Spargel oder Wild und das spezielle Ganghofer-Dunkelbier im Steinkrug.“ Der Metzger und Küchenmeister kann aber auch anders: „Ich stelle mich gern Herausforderungen wie einem exklusiven Mehrgang-Menü.“

Der Landgasthof blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Urkundlich erwähnt wurde die Gaststätte erstmals 1498. Damals hieß sie noch Schwarzer Adler. „Adler durften sich nur Gasthäuser nennen, die das Metzger-, Back-, Brau- und Brennrecht besaßen“, weiß Klemens Kugelmann. Bis 1950 wurden etwa 30 Besitzer nachgewiesen, darunter auch die Fugger.

Heute ist der Hirsch das einzige Gasthaus in Welden

Seit 1951 gehört das Wirtshaus der Familie Kugelmann. Klemens Kugelmann betreibt es seit 1989. Seitdem ist am Gebäude viel umgebaut worden – doch es blieb bei der bodenständigen Küche: „Dinge, die einfach, aber gut sind“, bringt er das Angebot auf einen Nenner.

Der 64-Jährige wirkt bei diesen Worten nachdenklich. Heute sei der Hirsch die einzige Gaststätte in Welden. Die Gesellschaft habe sich verändert und mit ihr die Wirtshauskultur. Die typischen Kartenspieler und Stammtischbesucher gebe es nicht mehr. „Auch die früheren Hochzeiten mit 100 und 200 Gästen gehören der Vergangenheit an.“ Zudem seien in der Gastronomie Vereinsheime, Bürgerhäuser und Gemeindezentren als Konkurrenz hinzugekommen. Der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal, die immer größer werdende Bürokratie und die hohen Energiekosten kämen erschwerend hinzu.

Die Gaststätte hat nur noch Sonntag geöffnet

„Als die ganze Familie noch im Wirtshaus tätig war, war das zu bewältigen.“ Doch diese Verbundenheit von der Oma bis zum Enkel sei vorbei. „Wenn Not am Mann ist, dann helfen zumindest meine beiden Töchter im Gasthof mit.“ Heute sei er Allrounder: Wirt, Koch, Bedienung und Aufräumer – alles in einer Person. Klemens Kugelmann hat mittlerweile auf diese Trendwende reagiert. Seine Gaststätte hat nur noch Sonntagmittag und nach Bestellung geöffnet, beispielsweise, wenn sich Wander- und Radfahrergruppen anmelden oder eine Trauerfeier stattfindet. Zu tun gibt es für ihn und das Personal aber dennoch genügend. Zum Landgasthof gehören noch rund 20 Gästezimmer. „Von hier aus kann man angenehme Radtouren unternehmen oder in einer wunderschönen, intakten Landschaft wandern.“

Munterer und optimistischer wird Klemens Kugelmann, wenn das Gespräch auf Ludwig Ganghofer kommt. Seit 2005 ist die sogenannte Ganghofer-Stätte in den Räumlichkeiten des Landgasthofs untergebracht. Die Regio Augsburg und Sponsoren hätten das kleine, aber feine Museum ermöglicht. Ausgewählt wurde das Lokal nicht grundlos. „Der Volksschriftsteller hat in Welden seine Kindheit verbracht und in unserem Haus so manchen Lausbubenstreich ausgeheckt“, erzählt der Wirt. Wie der Autor ist auch Kugelmann am 7. Juli geboren, nur 99 Jahre später. Er ist ein Fan des Schriftstellers und hat etwa 500 Bücher von oder über Ludwig Ganghofer gesammelt. Sein Lieblingswerk ist „Buch der Kindheit“. Dass Kugelmann dieses Werk im Jahr 2006 neu in Buchform herausgab, zeugt von seiner Bewunderung.

Geöffnet ist der Landgasthof Zum Hirsch, Fuggerstraße 1, in Welden nur sonntags von 11 bis 14 Uhr. Reservierungen sind unter der Telefonnummer 08293/227 möglich.

