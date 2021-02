vor 17 Min.

Geparkten Wagen in Neusäß angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter fährt mit seinem Auto gegen einen geparkten Wagen und verschwindet. Die Polizei ermittelt.

Einen geparkten Wagen angefahren hat ein Unbekannter in der Zeit zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, in der Breslauer Straße in Neusäß. Zu dieser Zeit stand der geparkte Wagen im Bereich der Hausnummer 12. In diesem Zeitraum touchierte ein Autofahrer das geparkte Fahrzeug vorne links. Dabei verursachte der Unfallflüchtige Kratzer und Dellen. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Polizei Gersthofen bittet unter der Telefonnummer 0821/323-1810 um Hinweise. (kinp)

Themen folgen