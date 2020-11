11:12 Uhr

Geparkter Kleintransporter macht sich in Diedorf selbstständig

Slebstständig gemacht hat sich ein Opel-Kleintransporter am Samstag in Diedorf.

Der Fahrer parkt seinen Opel zunächst verbotswidrig in der Diedorfer Lettenbachstraße und vergisst dann einen entscheidenden Handgriff.

Selbstständig gemacht hat sich ein Opel-Kleintransporter am Samstag in Diedorf. Der Wagen stand laut Polizei verbotswidrig in der Lettenbachstraße und rollte gegen 16.40 Uhr plötzlich los.

Die Polizei vermutet, dass der Fahrer entweder den Gang nicht eingelegt oder die Handbremse nicht angezogen habe. Jedenfalls machte sich das Fahrzeug binnen zehn Minuten selbständig und rollte herrenlos rückwärts auf der Lettenbachstraße. Gestoppt wurde die Fahrt erst nach der Kollision mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 2500 Euro. (thia)

