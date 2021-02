vor 20 Min.

Geparkter Pick-Up nimmt Fahrer die Sicht

Einen anderen Autofahrer hat ein 70-Jähriger am Donnerstag beim Ausfahren aus einem Hinterhof an der Augsburger Straße in Zusmarshausen übersehen.

Der Nissan-Fahrer wollte laut Polizei um 9.24 Uhr in die Augsburger Straße einbiegen. Dabei war ihm die Sicht durch einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pick-Up-Fahrzeug eingeschränkt. Der Mann nahm daher einen 62-jährigen Audi-Fahrer, der in Richtung Horgau unterwegs war, zu spät wahr. Beim Zusammenstoß entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 6000 Euro. (thia)

