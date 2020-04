Geplattelt wird erst ein Jahr später

Plus Die Gersthofer Trachtler mussten ihre Veranstaltungen zum 100. Jubiläum im Mai absagen. Wo im nächsten Jahr gefeiert werden kann, steht noch nicht fest.

Es wäre neben der Kulturina in diesem Jahr das größte Fest in Gersthofen gewesen: das 100. Jubiläum des Heimat- und Volkstrachtenvereins Gersthofen. Verbunden mit dem Jubiläums-Gautrachtenfest des Altbayrisch-Schwäbischen Gauverbands zu dessen 100-jährigem Bestehen wären mehrere Tausend Trachtler vom 21. bis 24. Mai nach Gersthofen gekommen. Wegen der Corona-Krise wurde das Festwochenende nun auf Mai 2021 verschoben.

Komplett fertig organisiert

„Die Veranstaltung war komplett fertig organisiert“, erklärt Trachtenvereins-Vorsitzender Armin Hoppmann. „Das Landratsamt hat uns vor vier Wochen empfohlen, wegen der unsicheren Situation die Veranstaltung abzusagen.“ Das habe man schweren Herzens getan: „Denn der höchste Anteil der Kosten hätte sich jetzt ergeben.“ Immerhin seien Gesamtkosten von 70000 Euro fürs Jubiläum und das Gautrachtenfest veranschlagt. „Von der Stadt erhalten wir einen Festzuschuss in Höhe von 30000 Euro, außerdem gibt’s eine Ausfallbürgschaft von 10000 Euro.“ Die restlichen 30000 Euro müsse der Verein finanzieren. Die meisten Einnahmen hätten hier das deutschlandweit ausgeschriebene Schafkopfturnier am Donnerstag sowie die Gersthofer Rocknacht mit The Seer und den Wonderdocs bringen müssen. „Dafür hätten wir aber mindestens 1000 Karten verkaufen müssen – und es ist nicht absehbar, bis wann wieder Veranstaltungen mit so vielen Menschen erlaubt sein werden.“ Da sei das Risiko zu groß geworden. „Die Bürgschaft werden wir aber heuer nicht in Anspruch nehmen. Wir dürften finanziell über die Runden kommen“, so Hoppmann weiter.

Das Layout der Festschrift werde derzeit erstellt. „Wir haben die Anzeigenkunden über die Verschiebung in den Mai 2021 informiert, doch bis jetzt hat niemand abgesagt“, erklärt Hoppmann.

Gersthofer Trachtler konnten nicht trainieren

Mitgespielt bei der Entscheidung habe auch der Umstand, dass wegen der Ausgangsbeschränkungen die Trachtler nicht trainieren können. „Und bei einem Jubiläum und Gautrachtenfest will man sich doch von der besten Seite präsentieren.“

Einladungen für das kommende Jahr – vom 13. bis 16. Mai soll dann der 101. Geburtstag gefeiert werden – hat Hoppmann allerdings noch nicht verschickt. „Denn wir wissen derzeit noch nicht, wo das Fest stattfinden kann.“ Denn der Gersthofer Festplatz steht im kommenden Jahr nicht mehr zur Verfügung, weil dort dann das neue Paul-Klee-Gymnasium gebaut wird. „Der Stadtrat soll über den neuen Festplatz wohl im Mai entscheiden, hieß es bei der Stadt“, sagt Hoppmann. Wenn das feststeht, dann muss das Organisationsteam erneut mit Polizei, Rotem Kreuz, Feuerwehr und der Stadt sprechen, um Absperrungen und Sicherheitsmaßnahmen für den Festzug und dergleichen zu besprechen. „Da können wir praktisch von vorn anfangen.“

Vergebliche Vorbereitungsarbeit im Gauverband

Auch den Altbayrisch-Schwäbischen Gauverband, dem der Gersthofer Trachtenverein angeschlossen ist, trifft die Corona-Krise in diesem Jahr schwer: „Die Vorbereitungszeit eines solchen Fests beträgt zwei Jahre – und diese Arbeit ist nun fürs Erste vergebens“, sagt Gauverbands-Vorsitzender Horst Müller. Er habe aber volles Verständnis für die Sicherheitsbestimmungen angesichts der Corona-Pandemie. „Unsere Aktivitäten für das Gersthofer Fest beschränkten sich, wie das üblich ist, im Wesentlichen auf die Einladung der anderen Trachtengaue.“ Der ausrichtende Verein sei für die Organisation verantwortlich.

Eines versichert Müller: „Wir sind im Jahr 2021 bei der 101-Jahresfeier in Gersthofen mit dabei und halten bei dieser Gelegenheit dort auch unser Gautrachtenfest ab.“ Wenn andere Trachtenvereine einen Antrag stellten, im kommenden Jahr das Gautrachtenfest mit auszurichten, würde dieser nicht angenommen, versichert Müller. Doch das große Fest in Gersthofen ist nicht die einzige Großveranstaltung des Gauverbands, die wegen Corona heuer ins Wasser fällt. „So mussten wir die Trachtenwallfahrt nach Violau absagen“, sagt Müller. „Ich hoffe, dass wir einige Veranstaltungen im Herbst noch abhalten können.“

Auch Musiker müssen absagen

Auch wenn zahlreiche Musikkapellen aus dem Bezirk 15 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) beim Fest mitgemacht hätten, ist dieser von der Gersthofer Absage nicht betroffen, erklärt die Bezirksvorsitzende Angela Ehinger. „Das läuft nur über den Trachtenverband.“ Doch den ASM hat es auch getroffen: „Wir mussten heuer das Bezirksmusikfest vom 8. bis 10 Mai in Gabelbach ebenfalls absagen.“ Es sei nicht absehbar gewesen, ob die Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus bis dahin gelockert werden. „Mitte April bis Anfang Mai hätte man schon mit den Aufbauarbeiten beginnen müssen“, so Ehinger weiter. Eine Verschiebung auf 2021 sei kaum möglich. „Ein solches Fest braucht zwei Jahre Vorbereitungszeit.“ Und im kommenden Jahr habe man Maingründel den Zuschlag erteilt. „Die Organisatoren dort haben das Fest schon fast fertig geplant.“