vor 16 Min.

Geplatzter Dieselschlauch löst Feuerwehreinsatz in Fischach aus

Ausgelaufener Dieselkraftstoff hat am Montag für einen größeren Feuerwehreinsatz in Aretsried gesorgt.

Kraftstoff läuft aus dem Tank eines Sattelzugs und gerät teilweise auch in einen Entwässerungsgraben. 40 Feuerwehrleute und das Wasserwirtschaftsamt sind im Einsatz.

Ausgelaufener Dieselkraftstoff hat am Montag für einen größeren Feuerwehreinsatz in Aretsried gesorgt. Die ölige Spur befand sich im Bereich einer Firmenzufahrt an der Weiherstraße.

Gegen 22.25 Uhr wurde am Montag die Integrierte Leitstelle informiert, dass in der Weiherstraße Diesel ausgelaufen ist. Als Ursache konnte laut Polizei der geplatzte Dieselschlauch am Kraftstofftank einer abgestellten Mercedes-Sattelzugmaschine festgestellt werden. Um den Kraftstoffr abzubinden, waren je 20 Kräfte der Feuerwehr Fischach und Aretsried im Einsatz. Da auch Diesel in den angrenzenden Entwässerungsgraben geraten war, wurde zudem das Wasserwirtschaftsamt in den Einsatz eingebunden. Die Firmenzufahrtsstraße musste für fünf Stunden gesperrt werden. (thia)

Themen folgen