vor 3 Min.

Geprägt von der bauernschlauen Oma

Der Niederbayer Martin Frank lockt begeisterte Besucher von weither nach Gersthofen. Die Sinnkrise eines jungen Mannes zwischen zwei Welten

Von Diana Zapf-Deniz

Von überallher sind sie in die Stadthalle Gersthofen gekommen, um den Kabarettisten Martin Frank zu sehen. In seinem Programm „Es kommt, wie’s kommt!“ verarbeitet der 27-jährige Niederbayer nicht zum ersten Mal seine aktuelle Lebenssituation.

War es mit 19 Jahren „Ich pubertiere!“, ist es heute die Sinnkrise eines jungen Mannes, der zwischen den Welten lebt. Zum einen die tiefe Verbundenheit zum Elternhaus auf dem Bauernhof, dem Landleben und den einfachen Vorstellungen zu dem, was sich gehört. Zum anderen die Großstadt, die hohen Erwartungen an Bildung, Familiengründung, Anstandslosigkeit und neumodisches Zeug wie das dritte Geschlecht oder ein Brunch ohne Marmeladenbrot.

Frank stellt vieles infrage. Für ihn ist sein Alter ein Transitalter zwischen Bibi und Tina und Sterbeanzeigen. Das scheint das Geheimnis seines Erfolgs zu sein. Der pfiffige Kabarettist verbindet Bodenständigkeit mit der Moderne, Großstadtleben mit Bauernhofrealität, und schafft es dabei auch noch, den Generationenkonflikt mühelos zu überwinden.

Der rote Faden ist dabei stets seine Oma, deren Bauernschläue nicht nur auf dem Land hilfreich war, sondern für Frank auch in der Großstadt beim U-Bahn-Fahren, wie etwa die erste Bauernregel, die er schon mit drei Jahren gelernt hat: „Erst kommt’s Rindviech, dann kommst du.“

Sein Publikum von Jung bis Alt liebt ihn. Timo Fink kam extra aus Aalen: „Ich sehe ihn heute zum vierten Mal. Martin Frank ist einfach klasse.“ Fink verfolgt die Karriere Franks schon länger und ist beeindruckt, dass der Komiker so eine Laufbahn bereits in jungen Jahren hinlegt und heute ganze Hallen füllt. Die Stadthalle war restlos ausverkauft.

Frank, der aus dem Landkreis Passau stammt, ist ausgebildeter Standesbeamter und Schauspieler. Seine Vielseitigkeit merkt man ihm auf der Bühne an. Er jongliert Humor, Publikum und Zeitgeist feinfühlig, nicht zu derb.

Manche Kalauer in der ersten Hälfte des Programms sieht man ihm nach, wenn man die mitreißende zweite Halbzeit erlebt. Seine Themen reichen von den Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche über zu viele Studierte (wer verkauft einem dann mal die Leberkässemmel, wenn alle nur noch studieren?), den Fachkräftemangel bis hin zum demografischen Wandel. Dabei gibt er, ganz unschuldig dreinblickend, auch Einblicke in landwirtschaftliche Tätigkeiten wie etwa die Besamung einer Kuh. Damit war für ihn dann auch die Aufklärung erledigt. Brennpunkte unserer Zeit holt er, Oma sei Dank, gewitzt auf den Boden der Tatsachen.

Rudolf Birle aus Gersthofen kam mit seiner Frau Gertrud und Tochter Teresa zur Vorstellung und ist begeistert: „Der Frank hat einen kracherten Humor mit niederbayerischem Hintersinn.“ Was man bei einem Kabarettisten ja nicht unbedingt erwartet, ist, dass er auch noch singen kann.

Martin Frank überraschte ungemein mit seinem ausgezeichneten Gesang. Auch wenn dieser nicht für das Mozarteum in Salzburg gereicht hat, wie er am Abend freimütig erzählte, so hätte man ihm in Gersthofen jedenfalls stundenlang zuhören können bei „Dunkelrote Rosen“ aus „Gasparone“ von Carl Millöcker und „Vesti La Giubba“ aus „Pagliacci“ von Ruggero Leoncavallo. Klassisch beginnend mit einem fließenden Übergang zu humoristisch passenden Texten wundervoll singend. Am Ende gab es passend zur Beerdigung einer Henne eine Arie von Georg Friedrich Händel. Öffentliche Tierbeerdigungen als Marktlücke für den Tourismus in seiner Heimat, dem Bayerischen Wald, hat Frank für sich entdeckt.

Das Publikum ist hin und weg. Tosender Applaus und nach der Vorstellung und den Autogrammen eine Autoschlange die ganze Bahnhofstraße entlang Richtung Autobahn. Großstadtfeeling dank einem äußerst gelungenen Talent aus Hutthurm.

Themen folgen