03.07.2019

Gerfriedswelle: So will die Stadt Parksünder zur Vernunft bringen

Mit einer Reihe von kleinen Schritten soll die Lage in und um das Bad nach dem Chaos-Sonntag beruhigt werden.

Seit Jahren herrscht während der Freibadesaison rund um die Gersthofer Gerfriedswelle an der Sportallee Verkehrschaos. Am Wochenende wurde mit 5500 Badegästen am Sonntag gar ein Besucherrekord gebrochen. Gegenüber dem Freibad wird künftig eine neue Wohnanlage zusätzliche Anwohner bringen.

Wie berichtet, plant Grundstückseigner Ulrich Humbaur eine Wohnanlage mit 65 Wohnungen und einer Tiefgarage für 100 Stellplätze. „So viele sind laut unserer Stellplatzsatzung erforderlich – da musste gegenüber dem ersten Bauantrag ordentlich nachgebessert werden“, sagt Rathaussprecherin Ann-Christin Joder. Und Bürgermeister Michael Wörle fügt hinzu: „Wir gehen bei Wohnanlagen wegen der Parkplätze streng nach Satzung vor.“ Der öffentliche Raum werde nicht beeinträchtigt.

Ab 4000 Gästen wird das Freibad gesperrt

Nach dem Chaos-Sonntag in und um das Bad will die Stadt aber gegensteuern. Ab 4000 zahlenden Gästen wird die Gerfriedswelle gesperrt, nur Dauerkartenbesitzer dürfen noch rein. Zudem will die Stadt die aktuellen Besucherzahlen auf ihrer Website veröffentlichen. Zwar „ohne Gewähr“, da sich die Situation schnell ändern könne, aber immerhin könnten Badegäste so abschätzen, ob ein Einlassstopp droht.

Bei Hochbetrieb werden zusätzliche Parküberwacher eingesetzt, die die Situation durchgehend im Blick behalten. Wer sein Auto nicht auf einem offiziellen Parkplatz abstellt, wird im Freibad ausgerufen und hat dann zehn Minuten Zeit, umzuparken. Beim Eintritt ins Bad muss dann er ein zweites Mal bezahlen. Ann-Christin Joder erklärt: „Das ist sozusagen eine kleine Erziehungsmaßnahme.“ Wer nicht umparkt, bekommt nach Ablauf der Frist einen Strafzettel. Bereits am vergangenen Wochenende haben die kommunalen Verkehrsüberwacher 100 „Knöllchen“ verteilt, so Wörle.

Falschparker werden konsequent abgeschleppt

Mit der Polizei hat sich die Stadt Gersthofen verständigt, Autos, die Rettungswege blockieren, konsequent abzuschleppen. Mit einer Dauerkarte für die Gerfriedswelle kann man ab sofort den öffentlichen Bus in Gersthofen benutzen.

Ob und wie zusätzliche Parkplätze geschaffen werden könnten, zum Beispiel über ein Parkhaus, „soll im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Gerfriedswelle diskutiert werden“, so Wörle weiter. Diese werden nach heutigem Stand wohl erst 2021 fertig sein. Das Problem sei „die Bequemlichkeit der Besucher. Es ist eine Frage des Anstands, wie man mit den Anwohnern umgeht“. So seien in der Ludwig-Hermann-Straße, gut 200 Meter entfernt vom Bad, auch in den Spitzenzeiten immer noch Parkplätze frei gewesen. „Die Menschen sind selbst zu bequem für diese kurze Strecke.“ Ein Shuttlebus bringe da auch keine Verbesserung.

Eine Sperrung der Sportallee für Lastwagen sei derzeit nicht möglich: „Sie beginnt an der Kanalstraße – einer Straatsstraße.“ Laut Straßenverkehrsordnung müsse jede Straße, die an eine Staatsstraße anschließt, schwerverkehrstauglich sein, betont Wörle. (lig/karrt)

