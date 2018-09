vor 36 Min.

Gerhard Polt kommt noch mal

Zusatzvorstellung in Gersthofer Stadthalle

Gersthofen Am Montag startete der Vorverkauf für das Gastspiel des Ensembles um den 76-jährigen Gerhard Polt am 26. Januar in der Stadthalle Gersthofen. Gestern bereits war die Veranstaltung ausverkauft.

„Wir hatten mit einem großen Interesse an der Veranstaltung gerechnet“, berichtet Haldis Weng von der Stadthalle. „Zum Glück für Gersthofen gibt es eine jahrzehntelange und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Michael Well. Deswegen konnte kurzfristig ein Zusatztermin am 5. Februar vereinbart werden.“ Karten für das zweite Gastspiel am 5. Februar sind ab kommenden Montag, 1. Oktober, erhältlich.

