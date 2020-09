vor 33 Min.

Gerhard Polt tritt gleich dreimal in Gersthofen auf

Aktuell sind in der Stadthalle Gersthofen nur 200 Besucher zugelassen. Karteninhaber werden auf drei Vorstellungen von Gerhard Polt verteilt. Wie das abläuft.

Aktuell sind in der Stadthalle Gersthofen nur 200 Besucher zugelassen. Weil Gerhard Polt und die Well-Brüder ihren Auftritt in der Ballonstadt aber unbedingt spielen wollen, haben sie kurzerhand entschieden, dreimal an einem Tag aufzutreten. Weil der Freitag ein eher schlechter Termin ist, um bereits um 11 Uhr mit der ersten Vorstellung zu beginnen, wurde die gesamte Veranstaltung vom ursprünglichen Termin am 16. Oktober auf Sonntag, 18. Oktober, verlegt.

Damit drei Veranstaltungen in einen Tag passen und alle bisherigen Kartenkäufer dabei sein können, muss mit einem Frühschoppen um 11 Uhr begonnen werden. Die zweite Vorstellung beginnt dann um 15 Uhr, die dritte um 19 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Zwischen den drei Vorstellungen werde die Halle desinfiziert und gründlich gelüftet, so der Veranstalter.

Hygiene- und Abstandsvorgaben führen zu ungewöhnlichem Auftritt

Um den derzeit vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsvorgaben nachzukommen, muss der Saalplan verändert werden und bereits verkaufte Plätze neu platziert werden. Das Team der Stadthalle wird deshalb die Kartenkäufer der ausverkauften Veranstaltung auf die drei Vorstellungen verteilen und anschließend kontaktieren. Falls Karteninhaber den neuen Termin nicht wahrnehmen können oder wollen, weil sie einer Risikogruppe angehören, können sie die Karten bis zum 16. September zurückgeben.

Wer seine Karten nicht über den Online-Shop der Stadthalle Gersthofen gekauft hat, sollte sich telefonisch unter 0821/2491-550 mit dem Stadthallen-Team in Verbindung setzen. (AZ)

