Gericht: Gersthofer bestellt Fantasiepapiere für „Deutsches Reich“

Plus Ein Mann aus Gersthofen ist verurteilt worden, weil er mit gefälschten Dokumenten erwischt wurde. Die Scheindokumente bestellte er im Internet.

Als er den Führerschein des Angeklagten entdeckte, staunte ein Polizist nicht schlecht. Was auf den ersten Blick wie ein ganz normales Dokument aussah, sollte sich als Fantasiepapier herausstellen. „Deutsches Reich“ steht in altdeutscher Schrift über der angeblichen Fahrerlaubnis , die der Angeklagte im Internet bestellt hat. Deshalb ist er nun vom Augsburger Amtsgericht verteilt worden. Es ist nicht das erste Urteil im Zusammenhang mit den gefälschten Dokumenten.

Wer will, findet im Internet mit wenigen Klicks eine Seite, auf der die gefälschten Fantasiepapiere verkauft werden. Zum Angebot stehen alle möglichen Fälschungen. Von der Geburtsurkunde bis zur angeblichen „Reichs-Fahrerlaubnis“. „Deutsche Reichsdruckerei“ nennt sich das Unternehmen. Im Impressum findet sich eine Adresse in Berlin. Der Betreiber ist ein bekannter Reichsbürger, gegen den laut Amtsrichter Thomas Müller-Froelich derzeit ermittelt wird. Auf seiner Website soll auch der Angeklagte, der zum damaligen Zeitpunkt in Gersthofen lebte, eingekauft haben.

Gersthofer Reichsbürger: Gefälschter Ausweis und falscher Führerschein

Aufgeflogen sind die Fantasiepapiere des einschlägig vorbestraften Angeklagten durch Zufall. Wegen einer anderen Angelegenheit lag gegen den 31-Jährigen ein Haftbefehl vor. Im September 2016 sollte der Mann deshalb zu Hause im Raum Landsberg festgenommen werden. Einer der Polizisten, der damals vor Ort war, sagte nun als Zeuge vor dem Augsburger Amtsgericht aus. Er gab an, dass der Angeklagte sich zunächst nicht ausweisen konnte. Beim Blick in den Geldbeutel des Mannes sei dem Polizisten dann das gefälschte Dokument aufgefallen – auf den ersten Blick habe es ausgesehen wie ein ganz normaler Führerschein. Später fanden die Beamten in der Wohnung des Angeklagten außerdem einen gefälschten Personalausweis. Weil es sich dabei um Fantasiepapiere handelte, landete der Fall vor Gericht.

Dort erschien der Angeklagte nicht persönlich, sondern ließ sich von seinem Verteidiger Franz Xaver Wittl vertreten. Der war der Meinung, dass sein Mandant sich nicht strafbar gemacht habe, weil er die gefälschten Dokumente nicht aktiv vorgezeigt habe. Vielmehr habe der Polizist den Fantasieführerschein aus dem Geldbeutel seines Mandanten genommen. Der Angeklagte habe nie vorgehabt, das gefälschte Dokument bei einer Kontrolle vorzuzeigen.

Richter: „Alles war darauf ausgelegt, im Rechtsverkehr zu täuschen“

Amtsrichter Thomas Müller-Froelich sah das anders. „Alles war darauf ausgelegt, im Rechtsverkehr zu täuschen“, sagte er. Der Angeklagte habe davon ausgehen müssen, dass das Dokument bei einer Kontrolle als echt wahrgenommen werde. Weil er das bereits wusste, als er die Fantasiepapiere im Netz bestellte, ist der Angeklagte schließlich wegen Anstiftung zur Urkundenfälschung zu einer Haftstrafe von vier Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Außerdem muss der Mann 90 Sozialstunden ableisten. Immer wieder kam es in jüngster Vergangenheit zu ähnlichen Fällen.

In Günzburg ist ein Mann, der ebenfalls mit einem solchen gefälschten Führerschein unterwegs war , zu einer Geldstrafe verurteilt. Auch in Aichach ist eine Frau mit Papieren der „Reichs-Druckerei“ erwischt worden. Sie wurde ebenfalls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Das Urteil im aktuellen Fall vor dem Augsburger Amtsgericht ist noch nicht rechtskräftig. Verteidiger Franz Xaver Wittl gab nach der Verhandlung gegenüber unserer Zeitung an, dagegen Widerspruch einzulegen.