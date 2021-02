18:30 Uhr

Gericht: Junger Mann auf dem Weldenbahnradweg mit Korkenzieher bedroht

Ein 43-Jähriger bedroht einen jungen Mann bei Horgau auf dem Weldenbahnradweg und will an dessen Geld. Doch dem Opfer gelingt die Flucht.

Plus Ein 43-Jähriger schreit auf dem Weldenbahnradweg um Hilfe. Doch als ein 22-Jähriger nach ihm sehen möchte, rastet der ältere Mann völlig aus.

Von Philipp Kinne

Es ist bereits dunkel als ein Mann auf dem Weldenbahnradweg um Hilfe schreit. Ein 22-Jähriger, der mit seiner Freundin auf dem Rad unterwegs ist, bleibt auf Höhe des Horgauer Bahnhofs stehen. Sichtlich betrunken spricht der ältere Mann ihn an. Er wolle mit ihm ein "Männergespräch" führen, sagt er und schickt die Freundin weg. Dann eskaliert die Situation.

Wegen versuchter räuberischer Erpressung und Beleidigung musste sich der 43-Jährige jetzt vor dem Augsburger Schöffengericht verantworten. Laut Anklage war der Mann aus dem westlichen Landkreis an einem Abend im April vergangenen Jahres mit seinem Fahrrad auf dem Weldenbahnradweg unterwegs. Vor seiner Radtour hatte der 43-Jährige Alkohol getrunken. Wie er vor Gericht einräumte drei bis vier Bier und Wodka. Auf Höhe des alten Horgauer Bahnhofs blieb er stehen. Als der 22-Jähriger mit seiner Freundin vorbeikam, rief er um Hilfe. Der junge Mann hielt und erkundigte sich nach dem Angeklagten. "Er wollte ein Männergespräch führen", sagte das Opfer vor Gericht. Seine Freundin sei deshalb mit dem Rad etwas weitergefahren. Dann sei der 43-Jährige immer aggressiver geworden.

Opfer vor Gericht: "In meinen Augen war es ein Messer"

Mit einem sogenannten Kellnermesser, einem Korkenzieher mit kleinem Messer bedrohte der Angeklagte dann den jüngeren Mann. "Gib mir dein Geld", sagte er und fuchtelte mit dem Korkenzieher vor dem 22-Jährigen herum. "In meinen Augen war es ein Messer", erinnerte sich das Opfer vor Gericht. "Ich hatte Panik, bin sofort weggefahren und rief die Polizei." Auch wegen der genauen Beschreibung des Opfers - schmales Gesicht, kurze Haare, bayerischer Akzent - konnten die Beamten den Angeklagten kurz nach der Tat schnappen.

Die Vorwürfe gegen ihn räumte der Angeklagte vor Gericht vollumfänglich ein. "Es war pure Dummheit. Ich bin kein Krimineller", beteuerte der Mann. Er habe sich an jenem Abend im April in einem seelischen Ausnahmezustand befunden. Seit der Trennung mit seiner Exfreundin vor sechs Jahren, leide er an Depressionen. Immer wieder greife er zur Flasche. "Eigentlich trinke ich nur Bier. An diesem Abend hat mich der Wodka so aggressiv gemacht", erklärte der Angeklagte sein Verhalten. Genug hatte er aber offenbar an diesem Abend noch nicht. Mit dem Geld des Opfers habe er sich an einer Tankstelle Nachschub holen wollen. Das Kellnermesser habe er zufällig dabei gehabt. "Es ist einfach alles aus dem Ruder gelaufen", sagte der Angeklagte. Immer wieder entschuldigte er sich vor Gericht für seine Tat, auch bei den Opfern.

Immer wieder Straftaten im Zusammenhang mit Alkohol

Dass er ein Alkoholproblem habe, das wollte der 43-Jährige vor Gericht aber nicht so wirklich eingestehen. Er trinke seit Jahren in unregelmäßigen Abständen mal mehr und mal weniger. Offenbar auch um seine Depression zu bekämpfen. Fest steht, dass der Mann sich in der Vergangenheit immer wieder strafbar gemacht hatte. Und stets spielte Alkohol dabei einer Rolle. Unter seinen Vorstrafen finden sich eine Reihe von Verurteilungen wegen Trunkenheit im Verkehr. Seit Jahren hat er schon keinen Führerschein mehr.

Verantworten musste sich der 43-Jährige beim Prozesstermin auch wegen einer anderen Sache - bei der Alkohol ebenfalls eine Rolle spielte. Etwa drei Wochen nach dem Ausraster am Horgauer Bahnhof kam es zu einem Rettungseinsatz in Neusäß. Völlig betrunken soll der Angeklagte mit seinem Fahrrad gestürzt sein. Gegenüber den Rettungskräften zeigte er sich unkooperativ. Sie mussten den Mann im Rettungswagen fixieren, erinnert sich eine Polizistin, die vor Gericht als Zeugin aussagte. Auch seine Personalien wollte er nicht herausgeben, stattdessen nannte er sich "Herr Niemand". Im Verlauf des Einsatzes beleidigte er dann die Beamten mit diversen Ausdrücken. Deshalb musste er sich nun vor dem Schöffengericht wegen Beleidigung verantworten.

Gericht verurteilt Angeklagten zu zwei Jahren Haft

Aus Sicht des Verteidigers Wolfgang Polster war klar, dass sein Mandant bestraft werden müsse. Allerdings sei zu berücksichtigen, dass er sich bei allen Beteiligten entschuldigt habe und dem 22-Jährigen auch 500 Euro Schmerzensgeld zahlte. Richterin Kerstin Meurer folgte allerdings weitestgehend der Argumentation von Staatsanwalt Maximilian Dauer. Sie verurteilte den 43-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zu oft sei der Angeklagte in der Vergangenheit schon negativ aufgefallen., so die Richterin. Aus ihrer Sicht gebe es keinen Spielraum mehr, eine Freiheitsstrafe auf Bewährung zu verhängen. Das Opfer hat offenbar noch immer mit der Tat zu kämpfen. "Wenn mich noch einmal jemand nach Hilfe fragt, weiß ich nicht, ob ich anhalte", sagte der junge Mann.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen