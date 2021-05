vor 48 Min.

Gericht: Mann schlägt Ehefrau auf Entbindungsstation

Plus Jahrelang schlägt und erniedrigt ein Geschäftsmann aus dem westlichen Kreis Augsburg seine Frau. Nun muss er sich für die Taten vor Gericht verantworten.

Von Michael Siegel

Eine junge Mutter liegt im November 2018 noch auf der Entbindungsstation in Augsburg. In der Klinik kommt es zum Streit in Sachen Erziehungsfragen mit dem Ehemann. Der Angeklagte zieht seine Hose aus und schlägt damit auf seine Frau ein, sie erleidet Verletzungen und Schmerzen. Nur einer von mehreren Übergriffen seit dem Beginn der Beziehung im Jahr 2017, die die Anklage auflistet. Nun ist der Mann verurteilt worden.

