18:00 Uhr

Gericht: Stiefvater duscht seine Tochter zur Strafe kalt

Das Verfahren gegen Eltern aus dem Landkreis wird gegen eine Geldauflage von 2000 Euro eingestellt. Wie der Kinderschutzbund bei einem Verdacht helfen kann.

Von Maximilian Czysz

Ein Vorfall, der viele Eltern sprachlos macht: Eine Jugendliche wird von ihrem Stiefvater wegen angeblicher Fehltritte immer wieder kalt geduscht. Weil sie nicht den Müll geleert oder das Badezimmer ausreichend geputzt hatte, musste sie sich vor dem 43-Jährigen ausziehen und dann in die Badewanne stellen. Gestern kamen die Vorwürfe am Amtsgericht zur Sprache – Jahre später später, der erst als junge Frau konnte sie sich ihrem leiblichen Vater anvertraut. Der schaltete daraufhin die Polizei ein.

Auch in einem anderen Fall dauerte es lange, bis die Eltern zur Rechenschaft gezogen wurden. Zwei Neusässer hatten vor mehreren Jahren ihre damals noch minderjährige Tochter zur Strafe an einen Stuhl gefesselt und in einer Abstellkammer eingesperrt. Sie musste außerdem eine mit Salz eingeriebene Unterhose tragen und scharfe Peperoni essen. Immer wieder hatten die Eltern ihre Tochter körperlich und seelisch gequält. Doch niemand wollte davon etwas mitbekommen haben. Das Martyrium kam erst ans Licht, als das Opfer erwachsen war und zur Polizei ging. Vielleicht hätte jemand Alarm aus dem Umfeld der Familie geschlagen – wenn Hinweise erkannt worden wären.

Rückzug, Aggression oder Bettnässen können Warnsignale sein

Die Warnsignale können sehr unterschiedlich sein können, erklären die Experten vom Kinderschutzbund. Zu ihnen gehört die Erziehungswissenschaftlerin Sandra Bauer-Metzner, die in der Anlaufstelle für Kinderschutz arbeitet. Auffällig sei es zum Beispiel, wenn sich Kinder plötzlich in ihrem Verhalten verändern. Rückzug, Aggression oder auch Bettnässen – das könnten Anhaltspunkte sein. Beim sexuellen Missbrauch gebe es keine speziellen Anzeichen, erklärt Franz Wagner, der früher die Anlaufstelle betreut hatte. Manche Kinder würden sich zurückziehen, bei anderen passiere genau das Gegenteil. Es sei dann so oder so sinnvoll, das Gespräch mit dem Kind zu suchen.

Der Kinderschutzbund gibt auch Außenstehenden, die aus dem privaten Umfeld eines plötzlich auffällig gewordenen Kindes kommen, Ratschläge. Mit Experten werden Informationen sortiert und eingeordnet und dann entschieden, wie geholfen werden kann. Wer beruflich mit einem betroffenen Kind zu tun hat, hat sogar einen Anspruch auf eine Beratung. Bei schwerwiegenden Vorfällen wie Missbrauch sei es wichtig, nicht vorschnell zu handeln, sagt Sandra Bauer-Metzner. An den Kinderschutzbund wenden können sich übrigens auch Eltern, die merken, dass bei ihrer Erziehung etwas nicht rund läuft. Der Verein bietet spezielle Kurse an. Es gibt auch Elterngruppen, in denen gemeinsam Probleme besprochen werden und nach Ursachen gesucht wird. „Für viele es eine totale Erleichterung zu hören, dass sie nicht die einzigen sind und andere ähnliche Probleme haben“, sagt Sandra Bauer-Metzner. Gemeinsam werde dann nach neuen Wegen gesucht.

Verfahren gegen Stiefvater wird eingestellt

Die gab es im aktuellen Fall wohl nicht. Weil Vater und Mutter Einspruch gegen den Strafbefehl wegen Körperverletzung eingelegt hatten, wurden die Vorwürfe öffentlich verhandelt. Nach einem so genannten Rechtsgespräch wurde das Verfahren gegen einen Geldauflage eingestellt. Damit wurde den Stiefgeschwistern eine Aussage vor Gericht erspart – das lag der 19-Jährigen (Nebenklage: Stefan Kasparek aus Friedberg) besonders am Herzen. Vorsitzende Richterin Rita Greser hielt ein schnelleres Ende für sinnvoll, weil sonst noch die Intimsphäre des Opfers betroffen worden wäre.

