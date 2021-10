15-Jähriger aus Gersthofen weiterhin vermisst

Die Polizei sucht weiterhin nach einem Jugendlichen aus Gersthofen. Er wurde zuletzt am Sonntagnachmittag gesehen und gilt seitdem als vermisst.

Im Fall eines Vermissten Jugendlichen aus Gersthofen gibt es bislang keine heiße Spur. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, wird weiterhin nach dem 15-Jährigen gesucht. Zuletzt wurde der junge Mann am Sonntagnachmittag gesehen.

Bei dem Jugendlichen handelt es sich um den 15-jährigen Rodriguez Haidar. Am Montag konnte seine Mutter laut Polizei mit dem Vermissten telefonieren. Dabei soll er angegeben haben, in Richtung Baden-Württemberg unterwegs zu sein.

Der 15-jährige Rodriguez Haidar aus Gersthofen wird vermisst. Foto: Polizei

Die Polizei in Gersthofen nimmt Hinweise entgegen

Der 15-Jährige wird von der Polizei wie folgt beschrieben: Rodriguez ist 178 cm groß, von schlanker Statur und hat braune, kurzgewellte Haare, die nach vorne gekämmt sind. Über seine Bekleidung ist nichts bekannt.

Hinweise bitte an die sachbearbeitende Polizeidienststelle in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810 oder an jede andere Polizeidienststelle. (kinp)