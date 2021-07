16-Jährige zerschießt in Gersthofen mit Speziflasche eine Scheibe

Ein kräftiger Fußtritt des Mädchens befördert eine Flasche gegen die Scheibe eines Bushaltehäuschens. Das Glas hält der Wucht nicht stand.

Diese Schussgewalt dürfte einen Fußballtrainer gefreut haben, nicht aber die Polizei. Mit einem Fußkick hatte am Dienstag eine 16-Jährige so kräftig gegen eine Speziflasche getreten, dass diese gegen die Scheibe eines Bushalte-Wartehäuschen flog. Der Aufprall war so heftig, dass das Glas zerbrach.

Passiert ist der Vorfall laut Polizei gegen 19.20 Uhr an der Augsburger Straße. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 400 Euro. Die Jugendliche bekommt nun statt einer Torjägerkanone eine Anzeige wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. (thia)