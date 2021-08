18-Jähriger fällt vor den Augen der Polizei volltrunken vom Rad

Ein junger Mann fährt in Gersthofen in Schlangenlinien auf dem Gehweg. Ihn erwartet jetzt aber nicht nur eine Anzeige wegen Trunkenheit.

Direkt vor den Augen der Polizei ist 18-Jähriger am Samstag in Gersthofen vom Rad gefallen. Der Grund für den Sturz war der Polizei schnell klar.

Einer Polizeistreife fiel der Radler am Samstag gegen 21 Uhr in der Daimlerstraße auf, da er verbotenerweise auf dem Gehweg in Schlangenlinien fuhr. Noch bevor ihn die Polizei anhalten konnte, fiel er vor ihren Augen vom Fahrrad. Der Grund war schnell klar, der 18-Jährige war mit knapp zwei Promille unterwegs. Die Polizei versperrte an Ort und Stelle sein Fahrrad und nahm ihn mit zur Blutentnahme. Zudem fanden die Beamten auch noch ein Messer bei ihm auf, das unter das Waffengesetz fällt. Den 18-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes nach dem Waffengesetz. (thia)