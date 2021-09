Gersthofen

16:40 Uhr

21-Jährige achtet in Gersthofen nicht auf die Vorfahrt

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 21-jährige Autofahrerin am Dienstag in Gersthofen.

Eine junge Frau will in den Kreisverkehr "Mercedes-Ring" in Gersthofen einfahren. Dabei übersieht sie jedoch ein anderes Auto.

Von Matthias Schalla

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat eine 21-jährige Autofahrerin am Dienstag in Gersthofen. Die junge Frau fuhr laut Polizei um 11 Uhr von der B2 bei Gersthofen-Nord und wollte in den Kreisverkehr "Mercedes-Ring" einfahren. Im Kreisel war jedoch bereits ein anderes Auto unterwegs, das die Frau übersah. Beim Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Beide Autos waren trotz des Unfalls noch fahrbereit. (thia)

