21-jähriger prallt in Gersthofen gegen ein geparktes Auto

Gegen ein geparktes Fahrzeug ist ein 21-jähriger Autofahrer am Sonntag in Gersthofen geprallt. Der junge Mann war laut Polizei einen kleinen Moment unachtsam gewesen.

Der 21-Jährige war auf der Sudetenstraße in Richtung Osten unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle kam er dann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Zusammenprall mit einem geparkten Auto entstand ein Gesamtschaden von rund 4500 Euro. Der 21-jährige brach sich beim Aufprall einen Finger und erlitt Schürfwunden am Kopf. Er wurde zur Behandlung in die Uniklinik Augsburg eingeliefert. (thia)