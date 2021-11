22-Jähriger achtet in Gersthofen nicht auf rechts vor links

Gersthofen

Obwohl seine Fahrstunden noch nicht so lange zurückliegen dürften, hat ein junger Mann am Dienstag in Gersthofen nicht auf die gültige Vorfahrtsregelung "rechts vor links" geachtet.

Der 22-Jähriger fuhr laut Polizei gegen 13.35 Uhr mit seinem Kleintransporter auf der Theresienstraße südwärts. An der Einmündung zur Johannesstraße übersah er den Wagen einer 44-jährigen Frau, die Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß beider Fahrzeuge an der Einmündung entstand ein Gesamtschaden von rund 7500 Euro. (thia)