28-Jähriger nimmt in Gersthofen einer 67-Jährigen die Vorfahrt

An einer Kreuzung übersieht ein junger Mann ein von rechts kommendes Auto. Beim Zusammenstoß entsteht ein Sachschaden von 3500 Euro.

Nicht auf die Vorfahrt geachtet hat ein 28-jähriger Autofahrer am Samstag in Gersthofen. Er übersah an einer Kreuzung eine 67-Jährige.

Der 28-Jährige fuhr laut Polizei gegen 19.30 Uhr auf der Leipziger Straße in nördliche Richtung. An der Jenaer Straße übersah er das Fahrzeug einer 67-jährigen Frau, die von rechts kam und nahm ihr die Vorfahrt. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro. (thia)