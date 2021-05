Unbekannter wirft Stein von Brücke in Gersthofen auf A8

Von einer Brücke in Gersthofen wirft ein Unbekannter einen Stein auf die A8. Er trifft ein Auto. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mit einem Stein hat ein Unbekannter auf ein Auto auf der A8 bei Gersthofen geworfen. Laut Polizei traf der Stein einen schwarzen Renault Megan. Der 36-jährige Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Geworfen wurde der Stein am Montagmorgen gegen 8 Uhr von einer Autobahnbrücke in der Otto-Hahn-Straße in Gersthofen.

Polizei sucht nach Hinweisen auf Steinewerfer

Der von Stein getroffene Wagen wurde stark beschädigt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 2000 Euro. Über die weiteren Hintergründe des Steinwurfs ist bislang nichts bekannt. Nach dem Wurf flüchtete der Täter. Nun sucht die Polizei nach Hinweisen. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bei der Autobahnpolizei in Gersthofen unter Telefon 0821/3231910. (kinp)