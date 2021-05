Gersthofen

vor 35 Min.

Am Ballonstartplatz darf jetzt offiziell im See gebadet werden - mit klaren Regeln

Bisher wurde das Baden im See am Gersthofer Ballonstartplatz geduldet. Jetzt wird es per Satzung geregelt - inklusive nächtlichem Alkoholverbot.

Plus Beliebt ist der See mitten im Gersthofer Wohngebiet Am Ballonstartplatz schon immer. Jetzt wird er ganz offiziell zur Badestelle - aber mit Einschränkungen.

Von Gerald Lindner

Schon seit vielen Jahren verbringen Jugendliche ihre Freizeit am See im Baugebiet Am Ballonstartplatz. Auch gebadet wird dort - was bislang von der Stadt Gersthofen stillschweigend geduldet wurde. Die Folge waren immer wieder Klagen der Anwohner über Ruhestörungen. Nun soll das Gewässer offiziell als Badestelle eingestuft werden, beschloss der Ordnungsausschuss einstimmig. Künftig gelten eindeutige Regeln für die Benutzer - auch was den Alkoholkonsum betrifft.

Themen folgen