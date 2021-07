Aquaplaning: Autofahrer gerät auf B2 bei Gersthofen ins Schleudern

Der starke Regen hat auch Gefahren für den Verkehr: Ein Autofahrer geriet auf nasser Straße bei Gersthofen ins Schlingern.

Wasser auf der Straße wurde am Freitagmorgen einem Autofahrer auf der B2 bei Gersthofen zum Verhängnis: Wie die Polizei Gersthofen mitteilt, kam der Mann gegen 6.15 Uhr aufgrund Aquaplanings ins Schleudern und prallte zuerst an die rechte Leitplanke und im Anschluss an die Mittelleitplanke.

Aquaplaning auf B2: Nachfolgende Autofahrerin will ausweichen

Um einen drohenden Zusammenstoß mit dem schleudernden Wagen zu verhindern, musste eine nachfolgende Fahrerin ausweichen und stieß mit einem weiteren folgenden Fahrzeug zusammen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt 9000 Euro. (kar)

