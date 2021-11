Gersthofen

Arztpraxis Dr. Fall: Das ist der Nachfolger für Gersthofen

Plus Nach 36 Jahren geht Dr. Josef Fall in den Ruhestand. Patienten können beruhigt sein: Für einen Nachfolger in Gersthofen ist gesorgt.

Von Josefine Wunderwald

Vier Patienten hat er in seiner Zeit als niedergelassener Internist in Gersthofen in seiner Praxis reanimiert. Dr. Josef Fall sind diese Momente besonders in Erinnerung geblieben: "Eine dieser Patientinnen hat sich 20 Jahre später bei mir gemeldet und sich bedankt. Ich wusste erst gar nicht, wer das ist", erinnert sich Fall. Ein anderer sei ein Jahr nach der Wiederbelebung mit einem Geschenkkörbchen zu ihm in die Praxis gekommen. "Das war natürlich sehr schön", sagt Fall.

