Auf den Spuren von Erich Kästner: Walter Sittler begeistert in Gersthofen

Plus Erich Kästner war einer der großen deutschen Schriftsteller im 20. Jahrhundert. Wie der Schauspieler Walter Sittler den Autor in Gersthofen lebendig werden lässt.

Wenn der Schauspieler Walter Sittler auf den Schriftsteller Emil Erich Kästner trifft, dann ist es, als würden zwei großartige Charaktere zu einer genialen Persönlichkeit verschmelzen. Sittler brillierte mit seinem Soloprogramm in Erich Kästners autobiografischem Kinderbuch "Als ich ein kleiner Junge war" in der Stadthalle Gersthofen vor rund 400 Gästen. Warum der Abend gleichsam ohne wirkliche Handlung dennoch Begeisterung hervorrief.