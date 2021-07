Auto gerät auf nasser Fahrbahn auf der B2 bei Gersthofen ins Schleudern

Vermutlich zu schnell war ein 28-Jähriger mit seinem Auto auf der regennassen B2 bei Gersthofen unterwegs. Der Wagen prallt gegen die Leitplanke.

Einen Unfall auf der regennassen B2 in Gersthofen hat laut Polizei ein 28-Jähriger gebaut. Demnach war der junge Mann am Freitag gegen 6 Uhr in nördlicher Richtung unterwegs. Weil er zu schnell war, schleuderte sein Wagen zunächst gegen eine Leitplanke und danach gegen die Mittelschutzplanke.

Zwei nachfolgende Fahrzeuge kollidierten bei einem Ausweichmanöver, berichtet die Polizei. Insgesamt schätzen die Beamten den Schaden auf rund 10.000 Euro. (kinp)