Autofahrer steht unter Drogeneinfluss und gerät in Polizeikontrolle

Ein 34-Jähriger zeigt bei einer Kontrolle in Gersthofen drogentypische Ausfallerscheinungen. Sein Fahrzeug muss er daraufhin stehen lassen.

Einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer hat die Polizei am Dienstag in Gersthofen gestoppt. Der 34-Jährige war gegen 20.55 Uhr im Stadtgebiet in eine Kontrolle geraten.

Bei der Überprüfung seiner Personalien zeigten sich laut Polizei drogentypische Ausfallerscheinungen. Der Test wies auf den Konsum von Cannabis hin. Da der eindeutige Nachweis nur durch eine Blutuntersuchung geführt werden kann, musste sich der 34-Jährige einer Blutentnahme unterziehen. Sein Fahrzeug musste er stehen lassen. (thia)

