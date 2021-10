Autofahrer war betrunken in Gersthofen unterwegs

2,24 Promille Alkohol hatte ein Mann im Blut, den die Polizei Gersthofen gestoppt hat. Seinen Führerschein ist er erst mal los.

Der Alkoholgeruch war deutlich, den die Beamten einer Streife der Polizei Gersthofen bei einem Autofahrer am Sonntagmorgen, 17. Oktober, gegen 3.15 Uhr in der Bahnhofstraße angehalten hatten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille bei dem 36-Jährigen. Der Führerschein des Mannes wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt. Außerdem muss er nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen, wie die Polizei mitteilt. (jah)

