Autofahrer wird bei Unfall in Gersthofen leicht verletzt

Beim Ausbiegen von einem Grundstück in der Augsburger Straße übersieht ein 18-Jähriger ein entgegenkommendes Auto. Es kommt zum Zusammenstoß.

Nicht aufgepasst hat ein 18-jähriger Autofahrer am Donnerstag in Gersthofen. Der junge Mann wollte gegen 14.50 Uhr von einem Grundstück nach links in die Augsburger Straße einbiegen.

Beim Losfahren übersah er laut Polizei das Fahrzeug eines 33-jährigen Mannes, der stadtauswärts unterwegs war. Bei der Kollision beider Autos verletzte sich der 33-Jährige leicht. Der Gesamtschaden beträgt rund 6200 Euro. (thia)